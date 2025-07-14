Экспортные цены на российскую пшеницу стали расти

Закупочные цены в портах повышаются на фоне низкого предложения А. Гордеев

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе на прошлой неделе выросли на $4, до $230/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Французская пшеница подорожала на $6, до $236/т, румынская — на $7, до $235/т, американская — на $2, до $224/т, австралийская — на $3, до $252/т. Цены на аргентинскую пшеницу снизились на $1, до $229/т.



В начале прошлой недели биржевой рынок падал, но затем восстановился в Чикаго и заметно укрепился в Париже на фоне крайне низких темпов экспорта пшеницы из России и новостей о сохраняющейся низкой урожайности в ряде южных регионов. Кроме того, есть проблемы с уровнем протеина во Франции, который пока ниже ожиданий. При этом уборка пшеницы там продвигается быстрее, чем обычно: на 7 июля было убрано 36% площадей (4% в прошлом году, 15% — в среднем за пять лет к этой дате).



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах увеличились на 300 руб., до 15,8-16 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 250 руб., до 14,5-14,6 тыс. руб./т. Несмотря на нулевую пошлину и рост цены FOB доходность экспортеров вновь находится в отрицательной зоне из-за повышения закупочных цен в портах, отмечают аналитики «Русагротранса». Это связано с ростом спроса со стороны экспортеров и низким уровнем предложений со стороны сельхозпроизводителей. Так, с 1 по 13 июля в порту Новороссийск на суда было погружено лишь 83,3 тыс. т пшеницы, против 534,8 тыс. т за тот же период в прошлом году, сообщило агентство «Зерно Он-Лайн» со ссылкой на ГК ТБИ/Logistic OS.



На Юге цены на пшеницу 4-го класса прибавили 200 руб. и достигли 14-14,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье — снизились на 400 руб., до 12,5-13,5 тыс. руб./т, в Центре — оставались около 14,5-15 тыс. руб./т на пшеницу старого урожая. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса составляли 10,9-12 тыс. руб./т при низкой активности рынка.



Кроме того, аналитики «Русагротранса» отметили, что экспортная цена на российский ячмень на прошлой неделе выросла на $7, до $207/т FOB. Цена на него в глубоководных портах укрепилась на 800 руб., до 14,9-15,1 тыс. руб./т без НДС. Минсельхоз США в июльском обзоре понизил прогноз валового сбора ячменя в России с 18 млн т до 17,7 млн т, его экспорта — с 3,6 млн т до 3,4 млн т.



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