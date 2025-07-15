«СовЭкон»: экспорт пшеницы в июле может составить 2,4 млн тонн

Предложение со стороны производителей остается низким Е. Разумный / Ведомости

По оценке аналитического центра «СовЭкон», экспорт пшеницы из России в июле может составить 2,4 млн т против 1,2 млн т в июне, пишет Reuters. Возможный вывоз ячменя аналитики прогнозируют на уровне 400 тыс. т, кукурузы — 300 тыс. т. На прошлой неделе аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2025/26 на 2,1 млн т, до 42,9 млн т после пересмотра потенциала производства: в июне «СовЭкон» увеличил оценку валового сбора пшеницы на 2 млн т, до 83 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее уменьшили прогноз экспорта пшеницы в июле с 3,6-4 млн т до 2,4-2,6 млн т на фоне отставания в уборке и низких продаж со стороны сельхозпроизводителей. В первый месяц прошлого сезона отгрузки составили 3,8 млн т. При этом аналитики отмечают, что доходность экспортеров несмотря на нулевую пошлину и рост цены FOB вновь находится в отрицательной зоне из-за повышения закупочных цен в портах на фоне роста спроса и низкого предложения со стороны сельхозпроизводителей.



Вывоз пшеницы в прошедшем сельхозгоду «СовЭкон» оценивает в 40,8 млн т. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», в сезоне-2024/25 Россия поставила на экспорт около 42,2 млн т пшеницы (с учетом стран ЕАЭС) против 55,5 млн т в предыдущем сезоне. Несмотря на снижение вывоза, это третий результат после сезонов 2023/24 и 2022/23. Минсельхоз США в июльском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду на 1 млн т, до 46 млн т (без учета Крыма и новых регионов), оценка вывоза по итогам прошедшего сезона понижена на 0,5 млн т, до 43 млн т.



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