По итогам сезона-2024/25 Россия экспортировала 42,2 млн тонн пшеницы

Крупнейшим покупателем российской пшеницы в прошедшем сезоне стал Египет flickr.com

По предварительной оценке, в сезоне-2024/25 Россия поставила на экспорт около 42,2 млн т пшеницы (с учетом стран ЕАЭС) против 55,5 млн т в предыдущем сезоне, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Несмотря на снижение вывоза, это третий результат после сезонов 2023/24 и 2022/23. В первой половине сезона темпы отгрузок были на рекордных уровнях и опережали динамику годом ранее, но во второй — снизились свыше чем в два раза на фоне существенно более низких запасов, укрепления курса рубля и диспаритета экспортных и внутренних цен, отмечают аналитики.



Крупнейшим покупателем российской пшеницы в прошедшем сезоне стал Египет, который импортировал почти такой же объем, как и в рекордном по этому показателю сезоне-2023/24 − 8,61 млн т против 8,6 млн т годом ранее. Турция на фоне действовавших ограничений на импорт снизила закупки в два раза по отношению сезон к сезону — до 3,5 млн т. Поставки в Бангладеш составили 2,8 млн т против 3,8 млн т в 2023/24 сельхозгоду. Алжир сократил импорт российской пшеницы с 2,4 млн т до 1,8 млн т. Отгрузки в Ливию выросли с 1,46 млн т до 1,6 млн т. Существенно нарастили ввоз российской пшеницы Нигерия и Израиль: с 564,2 тыс. т до 1,53 млн т и с 1,2 млн т до 1,5 млн т соответственно.



Крупнейшим экспортером пшеницы, по данным аналитиков «Русагротранса», стала компания «Грейн Гейтс», поставившая на внешние рынки 10,31 млн т агрокультуры. Далее идут «Астон», отгрузивший 4,84 млн т, и «Объединенная зерновая компания» с 2,27 млн т. Также в топ-10 поставщиков российской пшеницы вошли «Грейн Сервис» (1,48 млн т), ГК АСТ (1,44 млн т), «Петрохлеб-Кубань» (1,35 млн т), «Топ-Грейн» (1,3 млн т), ГАП «Ресурс», РЗТ (1,15 млн т) и ТД «Зерно Заволжья» (1 млн т).



В целом экспорт зерна и зернобобовых составил около 53,3 млн т. Кроме пшеницы на внешние рынки было поставлено 4,6 млн т ячменя (9 млн т сезоном ранее), 3,1 млн т кукурузы (7,3 млн т) и 2,7 млн т зернобобовых (4,2 млн т). Снижение поставок кукурузы и ячменя произошло на фоне падения урожаев и введения в связи с этим нулевой квоты на вывоз этих культур из всех регионов, кроме ДФО и новых регионов. Отгрузки зернобобовых сократились из-за снижения производства и уменьшения закупок со стороны Китая и Индии.



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