Сенатор Двойных: Россия выполнит все обязательства по экспорту зерна

В неурожайные годы особенно важно иметь возможность компенсировать убытки, что можно сделать с помощью агрострахования М. Стулов / Ведомости

Из-за не самых благоприятных погодных условий в этом году не будет рекордов по урожаю зерновым, которые мы наблюдали в предыдущие сезоны, сказал в ходе пресс-конференции председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. «Но при этом не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, но мы выполним и все основные международные обязательства по его поставкам», — заверил он.



Двойных отметил, что 2025 год стал для аграриев знаковым: в 2024-м президент Владимир Путин поставил задачу увеличить производство продукции АПК на 25% и ее экспорта — на 50% к уровню 2021-го. «Это очень амбициозная задача, при том, что в предыдущие годы почти по всем секторам показатели были рекордными. А в этом году были внесены изменения в Доктрину продовольственной безопасности в части стратегических целей. И если раньше стратегической задачей было обеспечение страны продовольствием, то сегодня уже речь идет о международной продовольственной безопасности, которую наша страна должна обеспечивать в кооперации с дружественными государствами», — напомнил Двойных.



В неурожайные годы особенно важно иметь возможность компенсировать убытки, что можно сделать с помощью агрострахования. По словам Двойных, оно в России начало развиваться более стабильно. Застрахованное поголовье мясного и молочного скота выросло на 45%, а обеспечение страхованием посевных площадей сохранилось почти на прежнем уровне. «Наш комитет настаивает на том, чтобы агрострахование все глубже входило в культуру, потому что это единственный способ сохранить сельхозпредприятия, избавить их от банкротства и позволить ритмично и систематично выполнять показатели, о которых мы договорились», — подчеркнул он.



Также весной был принят федеральный закон, согласно которому аграрии, пострадавшие от военных действий, террористических актов и не имеющие возможности осуществлять хозяйственную деятельность, сохранят статус сельскохозяйственных товаропроизводителей. Кроме того, внесены изменения в закон о сельскохозяйственной кооперации, рассказал сенатор. «Несмотря на то, что пока у нас немного регионов, где сельскохозяйственная кооперация вышла на хороший уровень, наш комитет продолжает настаивать на том, что это одна из самых эффективных форм взаимодействия между малыми предприятиями, позволяющая усилить конкурентоспособность и снизить издержки», — добавил Двойных.



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