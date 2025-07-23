Российская пшеница подорожала на $10

Рост внутренних цен на зерно сдерживается активным повышением стоимости автоперевозок Д. Гришкин

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе на прошлой неделе выросли на $10, до $240/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на американскую и румынскую пшеницу снизились на $5, до $219/т и $240/т соответственно, австралийская стала дешевле на $2 и стоила $254/т. Цены на французскую пшеницу увеличились на $3, до $239/т аргентинская подорожала на $2, до $231/т.



Цены росли под влиянием низких темпов экспорта из России и Украины, где уборка продолжает отставать от прошлого года, а активность продаж со стороны производителей остается низкой, поясняют аналитики. Министр сельского хозяйства Оксана Лут накануне на совещании по вопросам экспорта зерна сказала, что, по прогнозу ведомства, в сезоне-2025/26 Россия поставит на экспорт 53-55 млн т зерна, включая 43-44 млн т пшеницы. В прошедшем сезоне объем вывоза зерна, по ее словам, составил около 53 млн т, в том числе 44 млн т пшеницы. Несмотря на сложности с погодой — в ряде регионов сильная засуха, где-то, наоборот, дожди не позволяют начать уборку урожая — Минсельхоз сохраняет прогноз сбора зерна на уровне 135 млн т, включая 88-90 млн т пшеницы.



Аномально жаркая и сухая погода на Юге России в ближайшие две недели продолжит поддерживать высокие темпы уборки пшеницы и ухудшать состояние кукурузы и подсолнечника, оценивают аналитики «Русагротранса». В Центре и Поволжье ожидается в основном благоприятная погода для развития посевов с умеренными осадками.



В глубоководных портах цены на пшеницу с 12,5% протеина выросли на 1,2 тыс. руб., до 17,1 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 1,3 тыс. руб., до 15,7-16 тыс. руб./т. Цена на ячмень в глубоководных портах оставалась около 15,1 тыс. руб./т без НДС, его экспортная цена на прошлой неделе выросла на $8, до $215/т FOB.



На Юге пшеница 4-го класса за прошлую неделю подорожала на 900 руб., до 14,7-15,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). Рост цен на зерно сдерживается активным повышением стоимости автоперевозок. В Поволжье цены на пшеницу укрепились на 250 руб., до 12,7-13,8 тыс. руб./т. В Центре пшеница подешевела на 1,2 тыс. руб., до 13,5-13,7 тыс. руб./т в связи с переходом основной массы покупателей на закупку зерна нового урожая. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса оставались около 10,9-12 тыс. руб./т при низкой активности рынка.



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