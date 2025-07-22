Минсельхоз: экспорт зерна в этом сезоне может составить 55 млн тонн

Россия поставляет зерновые в 108 стран Д. Абрамов / Ведомости

По прогнозу Минсельхоза, в сезоне-2025/26 Россия поставит на экспорт 53-55 млн т зерна, включая 43-44 млн т пшеницы. Об этом сказала глава ведомства Оксана Лут на совещании по вопросам экспорта зерна, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел в Забайкальском крае. В прошедшем сезоне объем вывоза зерна, по словам Лут, составил около 53 млн т, в том числе 44 млн т пшеницы. «В целом это соответствует средним результатам нашего экспорта за последние пять лет. То есть это достаточно неплохой результат», — отметила министр.



Россия поставляет зерновые в 108 стран, и география экспорта продолжает расширяться, обратила внимание Лут. Так, в прошлом году добавилось 11 стран-покупателей, также возобновились продажи в семь государств, которые ранее приостанавливали закупки российского зерна.



С 2016 года Россия является лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, и в прошедшем сезоне наша страна сохранила этот статус. «Такая же задача у нас стоит на текущий сезон. В целом нашей стратегической целью является сохранение лидерства по поставкам пшеницы в мире», — сказала Лут. Также в сезоне-2024/25 Россия стала крупнейшим поставщиков ячменя. «В этом году тоже ожидаем неплохой урожай ячменя, надеемся повторить этот рекорд», — добавила она.



Агроведомство сохраняет прогноз урожая зерна на уровне 135 млн т, включая 88-90 млн т пшеницы. «Мы заложили достаточно неплохую базу по посевам. Порядка 46 млн га сейчас подтверждаем по площади сева под зерновыми культурами. В целом посевная прошла без каких‑то сильных сбоев. Есть, конечно, сложности в погоде, сейчас в ряде регионов засуха сильная, в ряде регионов заливает, мы не можем выйти на уборку», — рассказала глава Минсельхоза.



Лут напомнила, что, в соответствии с указом президента Владимира Путина, к 2030 году предстоит увеличить производство на 25%. «Это предполагает, что нужно в целом по России собирать порядка 170 млн т зерновых и экспорт зерновых должен составить 80 млн т. Из них на Сибирь и Дальний Восток должно приходиться порядка 22 млн т», — оценила она. Однако, с учетом прогнозируемого роста производства профицит зерна в Сибири и на Дальнем Востоке может увеличиться с 5-8 млн т до 11-12 млн т, и эти объемы нужно будет вывозить, подчеркнула глава агроведомства.



Транспортировка продукции является важной задачей, и для ее решения предпринимаются комплексные действия, подчеркну Мишустин. «В текущем году увеличили субсидию на перевозку зерна из Сибири и с Урала по железным дорогам на треть — до более чем 8 млрд руб. Благодаря этому было отгружено свыше 2 млн т, что имеет значение для местных хозяйств», — отметил он. Также в России развивается портовая инфраструктура, так, за прошлый год мощности по перевалке зерна увеличились на 10 млн т, до 85 млн т. Кроме того, будет расширена пропускная способность подъездных путей к портам. За шесть лет провозные возможности Азово-Черноморского и Восточного направлений планируется нарастить более чем на 50 млн т.



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