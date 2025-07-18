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На Юге ожидается самый низкий урожай зерна за пять лет

Также есть риски ухудшения качества

| Агроинвестор |

Ситуация на мировом рынке пшеницы для российского предложения довольно дискомфортна
Ситуация на мировом рынке пшеницы для российского предложения довольно дискомфортна

На Юге ожидается самый низкий урожай за пять лет, но сокращение будет компенсировано повышением сборов в других регионах, рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько на организованной летней конференции сельхозпроизводителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа 2025».

По оценкам на середину июля, в России ожидается еще один компактный урожай, на который накладываются еще и риски по качеству двух ключевых продуктов — продовольственной пшеницы и пивоваренного ячменя на Европейской территории России. Промежуточный прогноз - 130 млн т зерна, включая 84 млн т пшеницы, однако, подчеркнул Рылько, эти показатели будут корректироваться. Он уточнил, что несколько дней назад компания уже снизила свои оценки производства пшеницы и всего урожая. «И есть вероятность, что буквально в ближайшие дни нам придется снова это делать», — подчеркнул он.

При этом произойдет реструктуризация урожая пшеницы по основным регионам. «По Югу будет, похоже, самый низкий урожай за последние пять лет, но ожидается возвращение урожая пшеницы в Центре до нормальных уровней по сравнению с негативом прошлого года», — поделился эксперт. Поволжье получит средний показатель — не выдающийся, но и не низкий, считают в . Однако в предстоящую неделю в некоторых регионах, убирающих урожай на Европейской территории России, ожидается 60-70 мм осадков, что является не самым лучшим сценарием во время уборки и может привести к ее задержке. 

При текущем прогнозе производства экспортный потенциал на сезон-2025/26 остается примерно на уровне сельхозгода 2024/25. Рылько обратил внимание, что ключевую долю в российском экспорте пшеницы — порядка 70% — занимает «большой юг» - Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. «Это огромный регион, который работает немного на себя и на внешний рынок — он в значительной мере логистически отвязан от остальной России», — отметил он. И отечественный рынок уже давно адаптировался к этой особенности Юга.

При этом ситуация на мировом рынке пшеницы для российского предложения довольно дискомфортна, считает эксперт. Канада, США и Аргентина в новом сезоне в совокупности могут увеличить экспортный потенциал на 3 млн т относительно предыдущего. Европа, Украина, Юг, Центр и Поволжье России вместе — на 6 млн т. Пока прогнозируется снижение экспортного потенциала Казахстана на 2 млн т и Урала и Сибири — на 0,6 млн т, но, по словам Рылько, есть вероятность, что прогнозы урожая в том регионе несколько занижены. «Если взять экспортный потенциал причерноморского региона, то он тоже выше прошлого года, застойного и плохого по ценам, на 1,5 млн т», — добавил эксперт. С учетом укрепления курса рубля к доллару, это не самые оптимальные условия старта сезона для экспортеров.

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