На Юге ожидается самый низкий урожай зерна за пять лет

Ситуация на мировом рынке пшеницы для российского предложения довольно дискомфортна М. Стулов / Ведомости

На Юге ожидается самый низкий урожай за пять лет, но сокращение будет компенсировано повышением сборов в других регионах, рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на организованной ИКАР летней конференции сельхозпроизводителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора «Где маржа 2025».



По оценкам на середину июля, в России ожидается еще один компактный урожай, на который накладываются еще и риски по качеству двух ключевых продуктов — продовольственной пшеницы и пивоваренного ячменя на Европейской территории России. Промежуточный прогноз ИКАР - 130 млн т зерна, включая 84 млн т пшеницы, однако, подчеркнул Рылько, эти показатели будут корректироваться. Он уточнил, что несколько дней назад компания уже снизила свои оценки производства пшеницы и всего урожая. «И есть вероятность, что буквально в ближайшие дни нам придется снова это делать», — подчеркнул он.



При этом произойдет реструктуризация урожая пшеницы по основным регионам. «По Югу будет, похоже, самый низкий урожай за последние пять лет, но ожидается возвращение урожая пшеницы в Центре до нормальных уровней по сравнению с негативом прошлого года», — поделился эксперт. Поволжье получит средний показатель — не выдающийся, но и не низкий, считают в ИКАР. Однако в предстоящую неделю в некоторых регионах, убирающих урожай на Европейской территории России, ожидается 60-70 мм осадков, что является не самым лучшим сценарием во время уборки и может привести к ее задержке.



При текущем прогнозе производства экспортный потенциал на сезон-2025/26 остается примерно на уровне сельхозгода 2024/25. Рылько обратил внимание, что ключевую долю в российском экспорте пшеницы — порядка 70% — занимает «большой юг» - Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. «Это огромный регион, который работает немного на себя и на внешний рынок — он в значительной мере логистически отвязан от остальной России», — отметил он. И отечественный рынок уже давно адаптировался к этой особенности Юга.



При этом ситуация на мировом рынке пшеницы для российского предложения довольно дискомфортна, считает эксперт. Канада, США и Аргентина в новом сезоне в совокупности могут увеличить экспортный потенциал на 3 млн т относительно предыдущего. Европа, Украина, Юг, Центр и Поволжье России вместе — на 6 млн т. Пока прогнозируется снижение экспортного потенциала Казахстана на 2 млн т и Урала и Сибири — на 0,6 млн т, но, по словам Рылько, есть вероятность, что прогнозы урожая в том регионе несколько занижены. «Если взять экспортный потенциал причерноморского региона, то он тоже выше прошлого года, застойного и плохого по ценам, на 1,5 млн т», — добавил эксперт. С учетом укрепления курса рубля к доллару, это не самые оптимальные условия старта сезона для экспортеров.



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