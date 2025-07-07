Экспортную квоту на рис могут увеличить, считает председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. Сейчас квота на вывоз рисовой крупы составляет 50 тыс. т до конца года, уточнил он на организованной ассоциацией пресс-конференции. «Есть предположения, что если мы отправим на экспорт 50 тыс. т крупы, при этом сохранятся остатки, да еще и получим неплохой урожай, что вероятно, то размер экспортной квоты могут увеличить», — рассуждает он.
Для того, чтобы обеспечить растущую потребность России в рисе, достаточно около 700 тыс. т с учетом новых регионов. «Чтобы получить такое количество крупы, необходимо порядка 1,1 млн т риса-сырца. На сегодняшний день Россия стабильно производит 1,1-1,5 млн т рисового зерна. До разрушения Федоровского гидроузла валовый сбор составлял 1,2 млн т, — напомнил Лобач. — И это говорит о том, что у нас есть определенный объем риса, который необходимо экспортировать».
Он добавил, что Россия стабильно экспортировала рис в последние 10 лет. Объем поставок на внешние рынки в этот период составлял от 80 тыс. т до 240 тыс. т крупы в год. Средний же показатель — примерно 160-180 тыс. т. «Постепенно мы осваивали рынки стран Африки и Ближнего Востока, до 2022 года выходили на рынок Европы», — уточнил Лобач. В то же время, мы импортируем длиннозерный рис, который по природно-климатическим условиям в России пока невозможно вырастить, при этом, по информации ассоциации, наши селекционеры работают над созданием новых сортов для выращивания в России.
«Экспорт и импорт позволяли балансировать ситуацию, которая складывалась на рынке рисовой крупы», — отметил глава альянса. Но в последние два года экспорт риса из России ограничивают. Причины — выход из строя Федоровского гидроузла, который привел к снижению посевных площадей в Краснодарском крае со 140 тыс. га до 117-120 тыс. га и соответствующему снижению объемов производства риса-сырца. Кроме того, из-за политической ситуации, было непонятно — будет ли нам кто-то поставлять длиннозерный рис.
Ограничение вывоза создало определенное давление на цены — они, по информации альянса, снизились с 42 тыс. руб. за тонну риса-сырца в 2023-м до 24 тыс. руб./т в третьей декаде июня текущего года. «При этом идет ежегодное удорожание всех технологических элементов, обеспечивающих производство, — подчеркнул Лобач. — Растут цены на ГСМ, удобрения, технику, увеличиваются расходы на заработную плату». А ведь рис сегодня — одна из самых затратных полевых культур, выращиваемых в России, вложения в ее производство приближаются к 200 тыс. руб./га, и дальнейшее сохранение ограничений на экспорт негативно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли.
Эксперт напомнил, что сейчас действует постановление правительства на запрет вывоза риса-сырца. В Национальном семенном альянсе этот запрет считают правильным. «При наличии своих перерабатывающих мощностей, нам не стоит кому-то дарить сырье», — уверен Лобач. Вместе с тем, в объединении ожидают восстановления Федерального гидроузла в ближайший год, что существенно увеличит гарантии обеспеченности страны рисовой крупой.
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