Квота на вывоз рисовой крупы составляет 50 тысяч тонн до конца года flickr.com

Экспортную квоту на рис могут увеличить, считает председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. Сейчас квота на вывоз рисовой крупы составляет 50 тыс. т до конца года, уточнил он на организованной ассоциацией пресс-конференции. «Есть предположения, что если мы отправим на экспорт 50 тыс. т крупы, при этом сохранятся остатки, да еще и получим неплохой урожай, что вероятно, то размер экспортной квоты могут увеличить», — рассуждает он.



Для того, чтобы обеспечить растущую потребность России в рисе, достаточно около 700 тыс. т с учетом новых регионов. «Чтобы получить такое количество крупы, необходимо порядка 1,1 млн т риса-сырца. На сегодняшний день Россия стабильно производит 1,1-1,5 млн т рисового зерна. До разрушения Федоровского гидроузла валовый сбор составлял 1,2 млн т, — напомнил Лобач. — И это говорит о том, что у нас есть определенный объем риса, который необходимо экспортировать».



Он добавил, что Россия стабильно экспортировала рис в последние 10 лет. Объем поставок на внешние рынки в этот период составлял от 80 тыс. т до 240 тыс. т крупы в год. Средний же показатель — примерно 160-180 тыс. т. «Постепенно мы осваивали рынки стран Африки и Ближнего Востока, до 2022 года выходили на рынок Европы», — уточнил Лобач. В то же время, мы импортируем длиннозерный рис, который по природно-климатическим условиям в России пока невозможно вырастить, при этом, по информации ассоциации, наши селекционеры работают над созданием новых сортов для выращивания в России.



«Экспорт и импорт позволяли балансировать ситуацию, которая складывалась на рынке рисовой крупы», — отметил глава альянса. Но в последние два года экспорт риса из России ограничивают. Причины — выход из строя Федоровского гидроузла, который привел к снижению посевных площадей в Краснодарском крае со 140 тыс. га до 117-120 тыс. га и соответствующему снижению объемов производства риса-сырца. Кроме того, из-за политической ситуации, было непонятно — будет ли нам кто-то поставлять длиннозерный рис.



Ограничение вывоза создало определенное давление на цены — они, по информации альянса, снизились с 42 тыс. руб. за тонну риса-сырца в 2023-м до 24 тыс. руб./т в третьей декаде июня текущего года. «При этом идет ежегодное удорожание всех технологических элементов, обеспечивающих производство, — подчеркнул Лобач. — Растут цены на ГСМ, удобрения, технику, увеличиваются расходы на заработную плату». А ведь рис сегодня — одна из самых затратных полевых культур, выращиваемых в России, вложения в ее производство приближаются к 200 тыс. руб./га, и дальнейшее сохранение ограничений на экспорт негативно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли.



Эксперт напомнил, что сейчас действует постановление правительства на запрет вывоза риса-сырца. В Национальном семенном альянсе этот запрет считают правильным. «При наличии своих перерабатывающих мощностей, нам не стоит кому-то дарить сырье», — уверен Лобач. Вместе с тем, в объединении ожидают восстановления Федерального гидроузла в ближайший год, что существенно увеличит гарантии обеспеченности страны рисовой крупой.



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