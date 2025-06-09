Большие остатки риса в Краснодарском крае привели к снижению цен на него

К моменту уборки риса нового урожая остатки будут сверхнормативными Pixabay

В Краснодарском крае к началу июня сформировались большие остатки риса-сырца и рисовой крупы — около 300 тыс. т, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на председателя совета Национального рисового союза Игоря Лобача. По его словам, к моменту уборки риса нового урожая остатки будут сверхнормативными. При этом цены на рис снизились до уровня, балансирующего на грани положительной рентабельности. Средняя стоимость риса-сырца сейчас составляет 22-26 руб./кг, тогда как в течение последних полутора лет она держалась на уровне 32-36 руб./кг, сравнил Лобач. «Рынок замер и продажи остановились», — отметил он.



Государство поставило задачу увеличить производство риса до 2 млн т к 2030 году, однако при таком состоянии рынка рисоводов будет сложно убеждать наращивать объемы, считает Лобач. Сложившаяся ситуация — в том числе результат ограничения экспорта, которое действует с 2022 года, когда произошла авария на Федоровском гидроузле, что тогда привело к снижению площади сева риса на Кубани и сокращению его валового сбора.



В последние пять лет Краснодарский край ежегодно поставлял за рубеж в среднем 180-250 тыс. т рисовой крупы, в январе-апреле этого года было отгружено 23,5 тыс. т. «Объем экспорта нынешнего года небольшой, и в лучшем случае, позволит нам сохранить свое присутствие на внешнем рынке», — оценил Лобач. Рисоводы рассчитывают, что в ближайшее время ситуация улучшится, поскольку Минсельхоз планирует к концу первого полугодия ввести квоту на поставки крупы в объеме 50 тыс. т. «Национальный рисовый союз выступает за то, чтобы поддерживать постоянный баланс обеспеченности рисом в Российской Федерации, при этом не создавая условия для накопления сверхнормативных остатков. Поэтому сейчас идут дискуссии по поводу того, каким механизмом это регулировать», — резюмировал Лобач.



Россия заинтересована в экспорте продукции с добавленной стоимостью, в частности риса-крупы, поэтому с этого года поставки будут постепенно открываться в зависимости от объемов производства, говорил в конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского зернового форума. Что касается вывоза риса-сырца, то его экспорт открывать не планируется, поскольку, по словам Патрушева, даже рекордного урожая прошлого года (около 1,2 млн т) было недостаточно, чтобы полностью загрузить имеющиеся в стране перерабатывающие мощности (около 1,5 млн т).



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