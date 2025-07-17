Россия может отгружать более миллиона тонн зерна на Филиппины

В сезоне-2024/25 вывоз пшеницы снизился примерно на 19% по сравнению с 2023/24 Е. Разумный / Ведомости

Россия может поставлять на Филиппины более 1 млн т зерна, по итогам сезона- 2025/26 показатель может составить 200-300 тыс. т, рассказал председатель совета директоров агрокорпорации «Био-Тон» Эдуард Зернин на организованной федеральным центром «Агроэкспорт» пресс-конференции «Диверсификация аграрного экспорта: динамика и точки роста за шесть месяцев 2025 года».



В этом году «Агроэкспорт» запустил формат выездных деловых миссий. Недавно такое мероприятие прошло на Филиппинах. Эдуард Зернин отметил, что Филиппины — достаточно сложный рынок, как и в целом государства Юго-Восточной Азии — у покупателей этого региона немало предубеждений. Многие из них не имеют понятия о масштабах, в которых Россия работает. А они, подчеркнул он, уникально большие. «Нам надо потратить время для того, чтобы донести до наших потенциальных покупателей нашу ценность как поставщика и в плане качества продукта, и в части стабильности поставок», — добавил он. Это, считает Зернин, возможно сделать, приглашая потенциальных покупателей на российские предприятия, которые занимаются производством зерна.



«Что касается непосредственно Филиппин, то мы рассчитываем, что в этом сезоне сможем отгрузить туда 200-300 тыс. т зерна — как только мы решим вопросы с расчетами и аккредитацией у основных мукомолов», — оценил Зернин. Потенциально же минимум, который просматривается в плане отгрузок на этот рынок, составляет порядка миллиона тонн зерновых, добавил он. «Возможно, и больше. Все зависит от активности наших конкурентов. В Юго-Восточной Азии это Австралия», — уточнил он.



Он предупредил, что нашим экспортерам важно быть готовым к жесткой конкуренции, отстраивать свои логистические цепочки самым оптимальным образом. «От качества наших логистических решений, от затрат на транспортировку, будет зависеть конкурентная способность не меньше, чем от качества нашего зерна», — подчеркнул Зернин.



Наращивание поставок зерна в ряд стран Азии — задача непростая, но «Агроэкспорт» помогает экспортерам решать возникающие вопросы по данному направлению. Центр активно работает с российскими компаниями, помогая выстраивать их работу на всех этапах экспортного цикла, в том числе оказывает содействие в начале экспортной деятельности, помогает в поиске потенциальных рынков сбыта, консультирует по доступным мерам господдержки, а также дает разъяснения по тарифам и барьерам стран-импортеров.



По предварительным оценкам «Агроэкспорта», российские отгрузки пшеницы в сезоне-2024/25 снизились примерно на 19% по сравнению с 2023/24. Несмотря на сокращение вывоза, это третий результат после сезонов 2023/24 и 2022/23. Главным рынком сбыта остался Египет.



За сезон-2024/25 российские экспортеры заметно нарастили объемы вывоза ячменя в Ливан — более чем в три раза и на Кипр на 83%.



Что касается кукурузы, то отмечается увеличение отгрузок в Китай в два раза и Южную Корею на 81%. Среди других сельхозкультур по итогам сезона-2024/25 «Агроэкспорт» выделяет увеличение отгрузок гречихи на 23% — главным образом за счет поставок в Китай.



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