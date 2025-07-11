Минсельхозу поручено обеспечить положительную динамику агроэкспорта

За первые четыре месяца экспорт продукции АПК снизился на 15,4% Pixabay

Вице-премьер Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное развитию экспорта продукции АПК, с участием главы Минсельхоза Оксаны Лут, руководства отраслевых союзов, а также представители бизнеса. По его итогам Минсельхозу поручено своевременно принимать требуемые меры для обеспечения положительной динамики поставок продукции на внешние рынки.



Патрушев подчеркнул важность исполнения указа президента Владимира Путина по увеличению объема экспортных поставок. «Руководители отраслевых ассоциаций и союзов проведут необходимую работу с каждой компанией-экспортером и возьмут на особый контроль достижение плановых показателей экспорта в текущем году», — говорится в сообщении на сайте правительства.



ФТС ранее сообщала, что Россия в январе-апреле этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $12 млрд, что на 15,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($14,2 млрд). Темпы снижения экспорта ускорились: в первом квартале он снизился на 14%. В январе-мае экспорт составил $15,3 млрд, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($17,7 млрд).



В конце мая на церемонии официального открытия Всероссийского зернового форума Патрушев обращал внимание, что экспорт зерна в сезоне-2024/25 снизился относительно предыдущего сельхозгода, когда наша страна поставила на внешние рынки более 71 млн т. На тот момент Минсельхоз оценивал потенциал отгрузок в 53 млн т, включая около 44,5 млн т пшеницы. Для достижения национальных целей развития производство и экспорт зерна к 2030 году должны достигнуть 170 млн т и 80 млн т соответственно. «Но, судя по последним тенденциям, пока движение идет в противоположную сторону, и это нужно срочно исправлять, — отмечал вице-премьер. — Сейчас самое главное — оперативно принять меры, которые позволят интенсифицировать экспортные поставки и снять лишние барьеры, которые появились по объективным либо субъективным причинам. Мы должны вместе удержать позиции России на глобальном рынке».



По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», в прошедшем сезоне Россия поставила на экспорт около 42,2 млн т пшеницы (с учетом стран ЕАЭС) против 55,5 млн т в 2023/24 году. В целом экспорт зерна и зернобобовых составил около 53,3 млн т. Кроме пшеницы на внешние рынки было отгружено 4,6 млн т ячменя (9 млн т сезоном ранее), 3,1 млн т кукурузы (7,3 млн т) и 2,7 млн т зернобобовых (4,2 млн т).



Вместе с тем, продолжает увеличиваться экспорт мяса и мясной продукции: по данным Россельхознадзора, за первое полугодие поставки выросли с 351,5 тыс. т до 440,4 тыс. т. Внешние продажи молочной продукции сохранились на уровне объема января-июня прошлого года и составили 90,3 тыс. т.



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