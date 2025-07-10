Экспорт мяса продолжает расти

По итогам года экспорт продукции свиноводства может превысить 400 тысяч тонн стоимостью около $1 млрд М. Стулов / Ведомости

По данным информационной системы Россельхознадзора «ВетИС», по итогам первого полугодия российские производители увеличили экспорт мясной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки мяса и мясопродуктов выросли с 351,5 тыс. т до 440,4 тыс. т. При этом потенциал увеличения экспорта мяса далеко не исчерпан, сказал ранее в блиц-интервью «Интерфаксу» глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его мнению, именно экспорт в ближайшие годы будет стимулом для наращивания внутреннего производства мяса и сдерживания роста цен на него.



В том числе вывоз мяса и субпродуктов птицы в первом полугодии, по данным Россельхознадзора, увеличился со 168,5 тыс. т до 187,6 тыс. т, свинины — с 87,4 тыс. т до 137,8 тыс. т. Объем вывоза говядины прибавил 5%, составив 18,8 тыс. т, основным покупателем является Китай (10,8 тыс. т). Также Китай стал крупнейшим покупателем птицы, туда было отправлено более 70,5 тыс. т. Поставки птицы в Саудовскую Аравию достигли 41,4 тыс. т, Казахстан закупил 18,8 тыс. т, Узбекистан — 10,6 тыс. т, Киргизия — 7,1 тыс. т.



Ведущим импортером свинины остается Беларусь, туда в январе-июне отгрузили 56,4 тыс. т. В Китай экспортировано 35,4 тыс. т свиноводческой продукции, что в 2,9 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было поставлено 12,3 тыс. т. Поставки свинины во Вьетнам выросли в 1,9 раза и составили 35,2 тыс. т. Кроме того, увеличили закупки Казахстан и Грузия, отметил Россельхознадзор.



В конце июня гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе годового собрания объединения оценивал, что экспорт продукции свиноводства (с учетом шпика, субпродуктов и живых свиней) в первом полугодии составит 203,8 тыс. т — на 53% больше, чем годом ранее. Стоимостной объем поставок оценивается примерно в $500 млн. Основным драйвером прироста экспорта является вывоз в Китай, отмечал Ковалев. По итогам прошлого года страна вошла в топ-3 покупателей российской свинины и в первом полугодии 2025-го ее доля в поставках увеличилась.



В случае продолжения положительных тенденций первых шести месяцев, по итогам года экспорт продукции свиноводства, по прогнозу НСС, может вырасти на 25% и превысить 400 тыс. т стоимостью около $1 млрд. В том числе поставки в Беларусь могут составить более 120 тыс. т, во Вьетнам — свыше 90 тыс. т, в Китай — около 80 тыс. т. Минсельхозом установлен целевой показатель экспорта продукции свиноводства на 2030 год на уровне 550 тыс. т, напомнил глава союза, с учетом достигнутого в прошлом году уровня более 300 тыс. т, в течение 2025-2030 годах предстоит нарастить отгрузки на 250 тыс. т. Основной прирост предполагается осуществить за счет поставок в Китай.



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