Россия увеличила экспорт индейки на 30%

«Дамате» открыла восемь новых стран для экспортных поставок продукции Д. Гришкин / Ведомости

За первое полугодие Россия поставила за рубеж более 17,5 тыс. т индейки на сумму свыше $50 млн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года в денежном выражении, оценил федеральный центр «Агроэкспорт». Ранее максимальный объем поставок за шесть месяцев составлял 14,5 тыс. т, такой показатель был достигнут в 2022 году.



Крупнейшими покупателями российской индейки в денежном выражении стали Китай (около $17,7 млн), ОАЭ (более $8,6 млн), Бенин (свыше $7,7 млн), Саудовская Аравия (около $4 млн) и Демократическая Республика Конго (более $3 млн), приводит данные «Агроэкспорт». В этом году Россия впервые отгрузила индейку в Центрально-Африканскую Республику и Сингапур. Кроме того, впервые с 2022 года возобновила поставки в Гану, а с 2023 — в Индию.



ГК «Дамате», крупнейший в России производитель индейки, накануне сообщила, что открыла восемь новых стран для экспортных поставок продукции. Так, ее комплекс в Пензенской области прошел аттестацию со стороны компетентных ведомств Нигерии, Сингапура, Мозамбика, Того, Бангладеш и Ливана. В целом у «Дамате» есть разрешения на поставки продукции (индейки, утки, баранины и продукции переработки) более чем в 60 стран, в том числе в Китай, Саудовскую Аравию, ОАЭ и др. Компания сохраняет позицию одного из крупнейших поставщиков замороженного мяса индейки на мировой рынок и отмечает активное развитие экспортных продаж продукции глубокой переработки из индейки.



Кроме того, Россельхознадзор сообщил, что согласовал расширение экспорта мясных продуктов на рынок Филиппин, дополнив перечень мясом и субпродуктами птицы (курицы/утки/индейки). Запрет на поставки в это государство российской продукции птицеводства был введен в 2021 году и снят в начале июля. «Из-за ограничений на импорт из России мы не смогли продолжить освоение рынка, но видим серьезный потенциал на нем и рассматриваем его как стратегически важный, — отметил руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин. — Финансовая стабильность и экономический рост формируют в стране спрос на высококачественные продукты питания с добавленной стоимостью, что представляет интерес для российских экспортеров мяса птицы».



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