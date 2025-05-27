«Дамате» построит завод по переработке баранины за 20 млрд рублей

Заявленный «Дамате» объем переработки баранины- это больше половины всего нынешнего рынка производства данного вида мяса в России «Дамате»

Группа компаний «Дамате» планирует построить завод по переработке баранины в Ставропольском крае. Соответствующее соглашение было подписано с правительством региона на площадке Кавказского инвестиционного форума. Проект будет реализован в несколько этапов, завершить строительство и ввести новое предприятие в эксплуатацию планируется до 2030 года. Предполагаемый объем инвестиций составит около 20 млрд руб., сообщила компания.



Плановая мощность мясокомбината составит 1,2 тыс. голов в час или 119 тыс. т в год. На предприятии будут производить охлажденные и замороженные туши ягнят, охлажденную и замороженную ягнятину в потребительской упаковке, мясные субпродукты. Кроме того, на заводе предполагается выпуск продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью: ветчин, сосисок, готовой еды.



«Компания “Дамате” на протяжении нескольких лет является надежным и перспективным партнером в развитии животноводства на территории края. Наше сотрудничество помогает возрождению отрасли овцеводства на Ставрополье, дает новых импульс развитию восточных районов края, — отметил губернатором Ставропольского края Владимир Владимиров. — Строительство крупнейшего мясоперерабатывающего завода на территории Нефтекумского округа — еще один важный шаг в этом направлении. Таким проектам мы готовы оказывать всю необходимую поддержку».



«Ставропольский край занимает особое место среди партнеров компании “Дамате”. В крае у нас реализуется самый важный проект для российского овцеводства — это селекционно-генетический центр племенного овцеводства. Мы уже ввели в эксплуатацию первую очередь центра в Предгорном округе, где сейчас содержатся самые передовые породы овец в стране, — рассказал председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев. — Со временем там будут находиться лучшие овцы со всего мира. Подписанное сегодня соглашение направлено на строительство нового завода по производству баранины и ее переработки, в том числе до востребованных сегодня готовых блюд. Такие проекты задают тон развитию овцеводства не только на Ставрополье, но и во всей России».



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев уточняет, что заявленный «Дамате» объем переработки баранины в 119 тыс. т — это больше половины всего нынешнего рынка производства данного вида мяса в России. При этом производство баранины в России, по его данным, стагнирует и даже сокращается. «За последние три-пять лет мы наблюдаем снижение поголовья овец. В частности, к марту текущего года оно снизилось за год на 5%», — прокомментировал он «Агроинвестору». Основной сдерживающий фактор развития овцеводства в стране — крайне недостаточная вертикальная интеграция промышленного производства баранины и ягнятины и взаимодействие с фермерами.



Исторически, напоминает эксперт, овцеводство в России было ориентировано на содержание и разведение шерстных пород, а мяса производилось мало — только как побочный продукт. «При этом в нашей стране исторически большое количество неплохих шерстных и курдючных пород овец, но селекции овец и баранов мясных пород, которые промышленно выращиваются и поставляются на внутренние и внешние рынки крупнейшими мировыми производителями этого популярного вида мяса — Новой Зеландией, ЮАР, Пакистаном — в России не было. Кроме того, чтобы нам существенно вырваться вперед в части производства баранины, всей отрасли необходимо было перестроить нынешние пастбища в сторону промышленного откорма. А для этого нужны были технологии, заточенные под мясные породы овец», — рассказывает Давлеев.



Работа в этом направлении началась три-пять лет назад, в том числе компанией «Дамате», которая не просто привозила племенной скот, а методично выстраивала селекционно-генетическую работу на территории нашей страны с использованием лучших отечественных пород и импортного племенного материала, продолжает он. Генетический анализ и геномная селекция позволили значительно увеличить продуктивность овцеводства, подчеркивает глава Agrifood Strategies. В отрасль мясного овцеводства за последние два года вошли и другие инвесторы, в числе которых — ГАП «Ресурс». «Компания увидела в овцеводстве возможность зарабатывать деньги не только на внутреннем рынке, но на внешнем», — подчеркивает эксперт.



В целом, по данным Agrifood Strategies, спрос на баранину растет, о чем свидетельствуют рекордные уровни цен на нее в прошлом и текущем году. «Люди перестали бояться этого вида мяса за специфический запах и излишнюю жирность. Наоборот, оценили сочетание нутриентной ценности и органолептики, а специалисты в области питания развенчали мифы о бараньем жире», — подчеркивает Давлеев.



«Дамате» на сегодняшний день — лидер в развитии и в продвижении современных технологий овцеводства, это направление для бизнеса компании одно из ключевых, продолжает он. «Не исключено, что для холдинга данное направление станет следующей индейкой — она компанией тоже сначала производилась в небольших объемах, а потом производство выросло в разы», — рассуждает Давлеев. Для этого у компании есть потенциал: селекционный, кормовой и рыночный. «Внутренний рынок требует этого мяса круглый год, при этом Россия — крупнейший поставщик баранины на рынок Ирана, который не может купить ее нигде в силу ограничений. Да и в целом, увеличение объемов баранины создаст большой экспортный потенциал, так как наша Карачаевская черная порода ценится на Ближнем Востоке — ее там считают идеальной по вкусу», — добавляет эксперт.



Давлеев напоминает, что в первой половине мая заменитель министра сельского хозяйства Максим Боровой в ходе Российской выставки племенных овец и коз в Каспийске обозначил цель увеличить объем производства баранины к 2030 году на 35% — до 592,9 тыс. т против прошлогоднего показателя в 439 тыс. т. «Это большой вызов за счет того, что у нас сокращается количество чабанов — фермеров, которые занимаются овцеводством. Уменьшение их количества связано с тем, что их дети уезжают в города, и некому передавать профессию», — поясняет эксперт. Именно поэтому сейчас прикладываются большие усилия для создания новых кадров для овцеводства. По информации Давлеева, в данном направлении активно работают Северо-Кавказский федеральный университет и Ставропольский государственный аграрный университет. «Наши центры овцеводства — Ставропольский край, Дагестан, Карачаево-Черкесия. Они уже сейчас активно воспитывают профессиональных менеджеров, ветеринаров, зоотехников, которые смогут работать в вертикально интегрированных структурах овцеводства», — говорит эксперт. Он поясняет, что такие структуры включают в себя, прежде всего, племенные хозяйства, работающие на основе селекционно-генетических центров, откорм и докорм. «Многие компании начинают использовать опыт фидлотов, где животные докармливаются уже после выгула для того, чтобы набрать вес, чтобы продукт был постоянно на прилавках магазинов», — уточняет Давлеев.



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