«Черкизово» увеличит производство мяса бройлера

По итогам 2024 года группа произвела 1,055 млн тонн мяса бройлеров в живом весе Ю. Эйвазова

Сделанные группой «Черкизово» в 2024 году инвестиции в расширение производственных мощностей, в том числе за счет M&A, создают возможности для дальнейшего роста объемов производства куриного мяса. Так, приобретение в конце 2024 года компании «Руском» в Тюменской области позволит в текущем году получить дополнительные 60 тыс. т мяса бройлеров в живом весе. Кроме того, введенные в эксплуатацию новые птичники в Алтайском крае увеличат объемы производства куриного мяса еще на 15 тыс. т в год, рассказали «Агроинвестору» в «Черкизово».



По итогам 2024 года группа произвела 1,055 млн т мяса бройлера в живом весе (с учетом декабрьских объемов «Рускома»), что на 7% больше показателя 2023-го. «Росту объемов производства способствовало расширение мощностей птицеводческих площадок компании в Тульской области и в Алтайском крае», — уточнил представитель «Черкизово». Также в прошлом году агрохолдинг увеличил производство свинины на 13%, до 335,5 тыс. т в живом весе. Двузначный рост объемов обусловлен, в частности, расширением площадей для выращивания поголовья.



Кроме того, в прошлом году компания нарастила производство мяса индейки: было выпущено 80,1 тыс. т, что на 16% больше результата 2023 года. «Такая динамика связана с улучшением показателей по выводу суточных индюшат в инкубаторе, весу взрослых самцов, а также сохранности птицы с учетом усиления контроля за биобезопасностью», — говорит представитель «Черкизово».



Главными проблемами, которые влияли в прошлом году на мясную отрасль и будут влиять в этом, в компании считают сырьевую инфляцию, нехватку рабочей силы и сбои в цепочке поставок. «Кроме того, высокая стоимость заемного капитала и сокращение субсидированного финансирования оказывают существенное негативное влияние на нашу чистую прибыль и ликвидность, а также затрудняют выполнение инвестиционного плана на 2025 год», — добавляет представитель «Черкизово».



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