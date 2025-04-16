В животноводстве продолжается консолидация за счет сделок M&A

В прошлом году в животноводстве было совершено в общей сложности 14 сделок на сумму около $690 млн Е. Разумный

В последние три года рынок сделок M&A в животноводстве постепенно рос. В 2022-м в отрасли было десять сделок на общую сумму около $330 млн, в 2023-м — 19 сделок на $240 млн. В прошлом году, по данным Россельхозбанка, в животноводстве было совершено в общей сложности 14 сделок на сумму около $690 млн, рассказал на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов.



2022 год стал знаменателен тем, что ГАП «Ресурс» обогнала группу «Черкизово» по объему производства мяса бройлера — по итогам года показатели компаний составили 1 млн т и 846 тыс. т соответственно, отметил он. «В этом же году началась активная экспансия группы компании “Таврос” на рынок столового яйца. Она купила у “Черкизово” птицефабрику “Башкирская” и с 2023 года начала активно покупать новые бизнесы в столовом яйце», — напомнил Шумов.



В 2023 году ключевыми игроками на рынке M&A в животноводстве стали ГАП «Ресурс» и «Таврос». «Именно благодаря сделкам 2023 года “Таврос” стал по итогам позапрошлого года крупнейшим производителем столового яйца в стране, хотя еще в начале 2022-го у компании вообще не было активов в этом секторе», — подчеркнул эксперт. В числе других значимых сделок 2023 года он назвал покупку «Башкирского Бройлера» группой Star Nafta, а также приобретение активов птицефабрики «Пермской» у группы «Продо» холдингом «Агросила».



Среди самых масштабных сделок 2024 года Шумов выделил приобретение активов «Агро-Белагорья» группой «Русагро», «Заречного» - АФГ «Националь», «Русмит» - компанией «Агроэко». Благодаря M&A активности «Русагро» поднялась на второе место в рейтинге крупнейших производителей свинины, а группа «Черкизово» в прошлом году расширила географию, выйдя в новый для себя регион — Тюменскую область, купив птицеводческие активы у группы компаний «Руском». «По итогам 2024 года группа “Черкизово” опять приблизились к ГАП “Ресурс” по объему производства бройлера, и не исключено, что у нас опять поменяется лидер рейтинга по производству бройлера по итогам 2025 года», — считает Шумов.



Уже в начале 2025-го на рынке животноводства совершаются очень крупные сделки, отметил эксперт. В частности, закрыта сделка по покупке «Приосколья» компанией «Инвест-Трейд». Однако в этом году высокая ключевая ставка может снизить инвестиционную активность в АПК в целом и животноводстве в частности, ключевыми покупателями на рынке будут выступать крупные агрохолдинги, прогнозирует Шумов. Если СВО завершится в этом году, то стоит ожидать возвращения крупных иностранных инвесторов, например, CP Foods. Кроме того, учитывая низкую консолидацию в молочном секторе и растущий интерес к нему, возможна активизация сделок M&A в молочном животноводстве, допускает эксперт.



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