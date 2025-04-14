Заводы «Содружества» в Калининградской области зависят от импорта сырья Pixabay

Россия планирует разрешить ввоз ГМО-сои при условии, что произведенные из нее корма будут направляться на экспорт. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минсельхозом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Запрет на использование готовых кормов для внутреннего потребления предполагается сохранить. При этом, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности не допускается ввоз в Россию ГМО-организмов с целью их посева, выращивания и разведения, а также их оборота.



ГМО-организмы подлежат государственной регистрации в соответствии с целями их использования. Отдельные виды таких организмов зарегистрированы для пищевых целей, но не зарегистрированы для кормовых. Проект постановления предполагает, что ГМО, зарегистрированные для производства продовольственного сырья и пищевых продуктов (соевых бобов и соевого шрота) не подлежат государственной регистрации для производства кормов, если они будут отправлены на экспорт. «В случае необходимости государственной регистрации на кормовые цели генно-инженерно-модифицированные организмов, зарегистрированных для пищевых целей, у российских переработчиков ГМО-сои не будет возможности приобрести импортные соевые бобы, загрузить перерабатывающие мощности и нарастить показатели экспорта готовой продукции», — говорится в материалах к проекту постановления.



С 2020 года ГМО-соя и соевый шрот могли ввозиться в Россию при условии, что они предназначены для производства кормов животным, а их безопасность подтверждена Россельхознадзором. Разрешение было закреплено в постановлении правительства, которое ежегодно продлевалось вплоть до конца 2024 года. Фактически запрет импорта ГМО-сои в Россию ограничил поставки примерно 400-500 тыс. т этой продукции, оценивал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.



Невозможность ввоза соевых бобов, полученных с применением ГМО, негативно сказывается на загрузке мощностей по переработке масличных культур и объемах экспорта продуктов переработки, говорится в материалах в проекте постановления. Также уточняется, что субъектами регулирования являются два завода-переработчика в Калининградской области (предприятия группы «Содружество» - «Агроинвестор»), которые импортируют сою для дальнейшей реализации на экспорт продуктов ее переработки.



«В Российской Федерации сохраняются мощности по переработке соевых бобов, которые зависимы от импортного сырья, — говорится в материалах. — <…> Совокупные мощности предприятий по переработке сои, работающих в Калининградской области, превышают 2 млн т сои в год. За счет соевых бобов, выращенных в Калининградской области, указанные мощности могут быть загружены менее чем на 5%. Таким образом, отсутствие возможности импортировать ГМО-сою не позволит в полной мере загрузить перерабатывающие мощности».



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