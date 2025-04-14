России необходимо ежегодно увеличивать поголовье КРС на 400 тысяч голов

Продуктивность коров в сельхозорганизациях растет Pixabay

Государство поставило перед производителями молока задачу увеличить надои до 39 млн т к 2030 году. Но для ее выполнения необходимо ежегодно увеличивать поголовье на 400 тыс. в год, рассказала на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая. Чтобы добиться такого результата, необходимо создавать рабочие группы по различным направлениям, в числе которых регулирование вопроса ценообразования в торговых сетях, которые предлагают слишком большие наценки, особенно на высокомаржинальную продукцию, а также решение кадрового вопроса.



По информации Минсельхоза и Росстата, производство молока растет из года в год, за 2024-й валовой надой составил 34,1 млн т. В 2022 году, согласно Росстату, показатель составил 32,98 млн т, в 2023-м — 33,8 млн т после того, как Минсельхоз озвучил объемы производства в 33,5 млн т. При этом реально на переработку поступает 23,1 млн т молока, привела данные Маницкая. Самообеспеченность по нему в России, по факту, составляет 80%, а, согласно Доктрине продовольственной безопасности, должна достигать 90%.



В то же время, обратила внимание Маницкая, потребление молока у нас в позапрошлом году было на уровне 165 кг на человека при норме 325 кг в год. Однако в прошлом году показатель резко увеличился до 275 кг на человека, что вызвало скачок цен на сливочное масло. «В этом году ситуация немного стабилизировалась уровень потребления снизился до 250 кг, и цена на молоко пошла вниз, незначительно, потому что задрали мы ее очень серьезно», — поделилась эксперт. Такие скачки цен говорят о том, что молока в нашей стране не хватает, подчеркнула она.



По информации Молочного союза, на первом месте по производству молока — Приволжский федеральный округ, который надаивает треть молока всей страны или 10,8 млн т. На первом месте внутри макрорегиона — Татарстан с показателем по 2024 году в 2,3 млн т, далее идут Башкортостан (1,6 млн т) и Удмуртия (чуть более 1 млн т). На втором месте — ЦФО с надоем в 7 млн т, на третьем — Сибирь с показателем в 4,2 млн т. Четвертое место по надоям занимает Южный федеральный округ с производством 3,95 млн т.



Если говорить про производство молока по категориям хозяйств, то сельхозорганизации по итогам прошлого года получили 20,7 млн т молока, или 60,7% от общих его надоев по стране. «На ЛПХ приходится 10,4 млн т, то есть 35% всего российского молока, на крестьянское-фермерские хозяйства — почти 3 млн т», — привела данные Маницкая. Однако фактический показатель надоев в ЛПХ может существенно отличаться от того, что указан в статистике, считают в Союзе. Фермерских хозяйств в сегменте производства молока становится все меньше, и это негативный фактор. Сельхозорганизации, в отличие от малых форм хозяйств — это бизнес, они не живут на селе, а именно последние нужны для того, чтобы уменьшить отток людей из деревень, отметила Маницкая.



В то же время, поголовье в России из года в год сокращается. «Если мы ежегодно теряли примерно 300-400 тыс. голов общего стада и где-то 100 тыс. дойного, то в последние годы мы не успеваем бить рекорды. Так, в позапрошлом году мы потеряли 400 тыс. голов общего стада и уже 155 тыс. голов дойного», — обратила внимание Маницкая. При этом, согласно информации из системы «Хорриот», в которой начался подсчет с сентября прошлого года, недосчитали еще 700 тыс. голов КРС, добавила она.



В то же время, растет продуктивность в сельхозорганизациях — средний показатель в них составляет чуть более 9 т молока на голову в год, однако, по подсчетам Молочного союза, по всем категориям хозяйств показатель существенно ниже — 6,8 т на голову в год.



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