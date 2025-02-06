Минсельхоз: продуктивность коров нужно повысить на 16%

В этом году будет запущена информационная система для мониторинга племенных ресурсов Freepik.com

Ученые-генетики работают над повышением продуктивности коров, если сейчас в среднем корова дает 9,5 т молока в год, то к 2030 году, по планам, показатель должен достигнуть 11 т, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза. За счет повышения продуктивности коров и применения современных технологий в России каждый год растет производство молока, подчеркнуло ведомство.



С этого года Минсельхоз планирует запустить новую меру господдержки — компенсацию расходов племенных хозяйств, связанных с проведением генотипирования, что позволит ускорить работу по развитию геномной селекции. «Повышение генетического потенциала животных позволяет влиять на объемы и качество молока и мяса, создавать гипоаллергенную продукцию, разводить самых сильных и здоровых животных», — подчеркивает министерство.



Также в этом году будет запущена информационная система для мониторинга племенных ресурсов. В нее будут вноситься данные по родословным всех племенных животных, о заводчиках, основные характеристики пород и производственные показатели. На основании этих данных будет разработан индекс племенной ценности, который станет понятным инструментом для любого фермера при выборе животных, поясняет Минсельхоз. Сейчас система тестируется в Алтайском крае, Татарстане, Удмуртии и Архангельской области, с 1 марта 2026 года она станет доступна всем.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут в январе на XVI съезде Союза производителей молока отмечала, что достичь средней продуктивности коров на уровне 11 т — это серьезная задача. В этом году объем господдержки на генотипирование животных составит 300 млн руб., с 2026-го Минсельхоз надеется на выделение 800-900 руб. в год, писал «Интерфакс». По расчетам ведомства, чтобы увеличить производство молока до плановых 38,5 млн т к 2030 году, племенное поголовье коров необходимо нарастить до более чем 900 тыс. животных со 162 тыс. в 2024-м.



Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин накануне в ходе Всероссийского съезда производителей и переработчиков молока сказал, что в стране необходим федеральный проект по развитию молочного животноводства. Хотя продуктивность в отрасли растет и производство молока увеличивается, потребление молочной продукции остается в среднем на 90 кг на человека в год ниже рекомендованной нормы, подчеркнул он. Среди целей федерального проекта должны быть поддержание уровня рентабельности сельхозпроизводителей, развитие генетики племенного скота и снижение зависимости от зарубежного племенного материала, внедрение инновационных технологий содержания животных, эффективное использование побочных продуктов животноводства. Также важно сохранение инвестиционной активности и поддержка малого бизнеса. По оценке Кашина, поголовье КРС нужно увеличить минимум на 3 млн животных, в том числе дойное стадо в организованном секторе — на 1,5 млн голов.



По данным Росстата, валовой надой молока во всех хозяйствах в прошлом году составил 34,07 млн т против 33,8 млн т в 2023-м (без учета новых регионов), увеличившись на 0,8%. В том числе в сельхозорганизациях производство выросло на 3,1%, до 20,7 млн т. При этом общее поголовье КРС сократилось на 4,1%, до 16,38 млн животных, в том числе коров — на 3,8%, до 7,26 млн. В сельхозорганизациях поголовье уменьшилось на 4,3% и 3,7% соответственно, до 7,46 млн и 3,03 млн.



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