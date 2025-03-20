«ЭкоНива» увеличила производство молока-сырья

Надой на одну фуражную корову достиг 31,7 кг в сутки в физическом весе «ЭкоНива»

Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» по итогам прошлого года увеличил валовой надой на 7%, или 90 тыс. т, до 1,35 млн т сырого молока в физическом весе. В стандартном весе (жирность — 3,7%, белок — 3,2%) надой составил 1,44 млн т против 1,31 млн т годом ранее (плюс 10%), сообщила компания. Среднемесячные надои на предприятиях группы в течение прошлого года составляли около 112,4 тыс. т в физическом весе. Среднесуточный надой достиг 3680 т против 3440 т в 2023 году.



Надой на одну фуражную корову за год увеличился с 30,6 кг до 31,7 кг в сутки в физическом весе и с 32 кг до 33,8 кг — в стандартном. Рост продуктивности — одна из приоритетных задач ГК «ЭкоНива», отмечает компания. Улучшению производственных показателей и достижению новых рекордов в производстве молока-сырья способствует слаженная работа специалистов по племенной работе, кормлению, ветеринарии и зоотехнии, поясняет пресс-служба «ЭкоНивы».



Среднее поголовье КРС во всех хозяйствах агрохолдинга в прошлом году насчитывало около 248 тыс. голов, увеличившись на 5%, или 13 тыс. голов, по сравнению с 2023-м. В том числе стадо фуражных коров выросло на 4%, со 112,5 тыс. до 116,5 тыс. животных. Расширение поголовья — в том числе результат запуска в августе прошлого года нового животноводческий комплекс «Наратлы» в Бугульминском районе Татарстана. Он рассчитан на 3,55 тыс. голов дойного стада и 5,1 тыс. голов молодняка. Производственная мощность комплекса — 120 т сырого молока в сутки.



Перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» в прошлом году произвели около 309,5 тыс. т готовой молочной продукции — на 11% больше показателя 2023-го, когда было выпущено 279,6 тыс. т. В частности, производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) выросло на 10% год к году, примерно до 292,4 тыс. т, йогуртно-десертной группы (включая мороженое) — на 28%, до 8,13 тыс. т, сыров — в 1,3 раза, до более чем 8,8 тыс. т.



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