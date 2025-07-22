Минсельхоз надеется на выделение Китаем квот на беспошлинные поставки российского зерна

Минсельхоз надеется на согласование Китаем квот на беспошлинные поставки российского зерна, однако это небыстрый процесс, сказала глава ведомства Оксана Лут на совещании по вопросам экспорта зерна, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел в Забайкальском крае. Сейчас поставки зерновых из России в Китай не превышают 1 млн т. Какие-то объемы поставляются внутри очень небольших квот, что-то вне квот, но при этом действует высокая ставка пошлины, отметила Лут.
По словам министра, китайский рынок во многом позволит реализовать потенциал экспорта зерна из регионов Сибири и Дальнего Востока. Сибирский регион является хорошим драйвером развития зернового комплекса, и на него возлагаются основные надежды по увеличению объемов производства к 2030 году. С учетом прогнозируемого роста производства, профицит зерна в Сибири и на Дальнем Востоке может увеличиться с 5-8 млн т до 11-12 млн т, и эти объемы нужно будет экспортировать. При этом 88% зерна отгружается на внешние рынки через морские порты, которые фактически недоступны для производителей Сибири и Дальнего Востока из-за удаленности, обратила внимание Лут.
В то же время Забайкальский зерновой терминал (построен в рамках реализации программы программы «Новый сухопутный зерновой коридор» - НСЗК) — это достаточно короткое плечо для них. «При проектной мощности в 8 млн т, которые сейчас есть у Забайкальского зернового терминала, 80% всего зернового профицита (регионов Сибири Дальнего Востока) мы могли бы экспортировать именно в Китай через этот терминал. Поэтому для нас, особенно в контексте развития зернового кластера в Сибири, это очень хорошая перспектива», — оценила Лут.
Первый заместитель генерального директора ГК «НСЗК» Валерий Забродин акцентировал внимание главы правительства и федеральных министров на тех барьерах в увеличении экспорта в Китай, которые были выявлены в ходе тестовых отгрузок: высоких экспортно-логистических затратах, больших экспортных пошлинах и ограничительных квотах на вывоз сельхозпродукции из Сибири и Дальнего Востока, которые приводят к формированию неконкурентоспособной цены на конечную продукцию для Китая. Еще одним барьером, по его словам, является низкий приоритет железнодорожных перевозок зерна в условиях высокой загруженности железной дороги на восточном направлении.
По итогам совещания Михаил Мишустин дал поручения продолжить работу по заключению межправительственного соглашения между Россией и Китаем, а также наладить работу по выдаче форм «ГУ-12» со стороны РЖД для реализации программы «Новый сухопутный зерновой коридор». Губернатор Забайкальского края Александр Осипов также поддержал предложения НСЗК по мерам господдержки одноименной программы, которая позволит производителям сельхозпродукции Сибири и Дальнего Востока увеличить экспорт в Китай, говорится в сообщении НСЗК.
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