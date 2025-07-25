«СовЭкон»: цены на пшеницу развернулись после краткосрочного роста

К 18 июля в России было намолочено 23,9 млн тонн пшеницы Pixabay

Средние цены на пшеницу 4-го класса в Европейской части России к 16 июля снизились на 775 руб. по сравнению с предыдущей неделей, до 13825 руб./т ($177/т), следует из ценового мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Неделей ранее цены укрепились на 100 руб., до 14600 руб./т ($187/т). Цены развернулись после краткосрочного роста на фоне поступления на рынок нового урожая, поясняют аналитики.



По данным на 18 июля, в России было намолочено 23,9 млн т пшеницы, значительная доля — 20,9 млн т — приходится на Юг, однако уборка постепенно переходит в центральные регионы. К середине месяца уборочная кампания ускорилась, и разрыв между текущей и прошлогодней урожайностью сократился: к этой дате было обмолочено 6,9 млн га пшеницы (9,8 млн га годом ранее) при средней урожайности 3,5 т/га (3,7 т/га).



В первой половине июля цены на российскую пшеницу повышались при поддержке низких темпов уборки и урожайности на Юге, напоминает «СовЭкон». Так, на 4 июля России было обмолочено 2,5 млн га против 5,3 млн га годом ранее, а урожайность составляла 3,2 т/га против 4,4 т/га. Годом ранее цены на пшеницу начали снижаться в конце мая на фоне раннего начала уборки и закончили — в начале августа, когда сбор озимой пшеницы был фактически завершен, отмечают аналитики. По их прогнозу, в среднесрочной перспективе поступление на рынок нового урожая по мере продвижения уборки в другие регионы продолжит оказывать давление на котировки.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее сообщал, что за прошлую неделю в Центре пшеница подешевела на 1,2 тыс. руб., до 13,5-13,7 тыс. руб./т в связи с переходом основной массы покупателей на закупку зерна нового урожая. При этом на Юге пшеница 4-го класса подорожала на 900 руб., до 14,7-15,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье цены укрепились на 250 руб., до 12,7-13,8 тыс. руб./т. В Сибири оставались около 10,9-12 тыс. руб./т при низкой активности рынка.



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