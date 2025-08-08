Засуха в Причерноморье стала одной из основных причин роста цен на растительные масла

Котировки нефти и высокий спрос на масла также способствуют стабильности цен на них М. Стулов / Ведомости

На фоне засухи почти во всех регионах-производителях подсолнечника Причерноморья цены на подсолнечное масло в июле выросли, говорится в обзоре федерального центра «Агроэкспорт». Высокие температуры негативно отразились на состоянии масличных в южных регионах России, ряде областей Украины, а также в отдельных районах Болгарии, Румынии, Венгрии и Турции. На этом фоне цены на подсолнечное масло за месяц увеличились примерно на $25-45 за тонну в зависимости от происхождения, уточняют аналитики.



Ранее уже отмечалось, что в конце текущего сезона погода будет ключевым фактором при формировании экспортных цен на подсолнечное масло. При этом беспокойство относительно отсутствия дождей сохраняется. «Урожай, хотя и явно окажется выше прошлогоднего, будет уже не таким, как предполагалось в конце весны, особенно в Турции, Украине и РФ, что дополнительно поддерживает котировки», — уточняется в обзоре.



Говоря о других факторах, которые также влияли на формирование котировок, аналитики отметили, что в июле экспорт подсолнечного масла из Украины, оценочно, вырос на 47% за месяц и на 6% — к аналогичному периоду прошлого года, примерно до 464 тыс. т. Эта динамика объясняется в том числе активностью покупателей из ЕС на фоне их опасений за урожай подсолнечника в регионе, а также в силу новых неопределенностей с пальмовым маслом на фоне «зеленой» политики, уточняют аналитики «Агроэкспорта». Так, в своем последнем бюллетене агентство MARS ощутимо снизило прогноз урожайности подсолнечника в сезоне-2025/26 в ЕС до 1,94 т/га (минус 8% к предыдущему показателю и минус 4% к среднему значению за последние пять лет).



Впрочем, на данный момент некоторые крупные импортеры постепенно перестраиваются, занимая выжидательную позицию относительно закупок, рассчитывая в преддверии скорого старта уборочной кампании в Причерноморье на падение мировых цен. При этом не в пользу покупателей играет уже как минимум погодный фактор, который весь июль не давал котировкам провалиться. Плюс, как и в случае с пшеницей, ближе к началу сентября многое будет зависеть от темпов полевых работ и желания аграриев реализовывать сырье переработчикам по новым ценам сезона-2025/26.



По данным портала OilWorld, внутренние цены на подсолнечное масло на прошлой неделе тоже немного выросли. Так, в Европейской части страны удорожание отмечается в Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской областях и Краснодарском крае. Прирост составил 100-200 руб./т. При этом цены на подсолнечник снижаются на 100 руб./т, но только в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко связывает стабильно высокие экспортные цены на подсолнечное масло (FOB Новороссийск — $1125/т ±$5) c хорошим спросом на растительные масла в целом на мировом рынке. Так, пальмовое масло — основа комплекса растительных масел — в порту Роттердама сейчас стоит $1,2 тыс./т. «Это помогает поддерживать цены на жидкие растительные масла», — добавляет он. Кроме того, продолжает эксперт, котировки нефти также способствуют росту.



Дальнейшая динамика цен будет полностью зависеть от нового урожая, считает Петриченко. «Я полагаю, что урожай подсолнечника будет хорошим — 17,55 млн т (без учета новых регионов). Соответственно, с поступлением нового урожая цены на масло уменьшатся, но я не думаю, что это будет серьезное снижение», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». В Масложировом союзе также говорят, что с учетом ожидаемого рекордного урожая, несмотря на погодные условия на Юге, изменений цен на подсолнечное масло не ожидается. В то же время объединение рассчитывает на корректировку цен на «семечку» до экономически обоснованных уровней.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина также отмечает, что индекс цен ФАО на масла достиг трехлетнего максимума, спрос на соевое и пальмовое масла остается стабильно высоким, а жаркая погода в ряде южных регионов России и Причерноморья не дает ценам на подсолнечник серьезно снизиться даже с учетом благоприятных прогнозов урожая. «В текущий момент цифры не корректировались, хотя аграрии юга сообщают о снижении урожайности и гибели части посевов», — говорит Варыгина. По ее мнению, в дальнейшем цены также будут поддерживаться высоким спросом со стороны мировых рынков, но серьезного повышения не ожидается в связи с распродажей остатков сырья и ожиданием поступления нового урожая. «Итоговая стоимость будет зависеть от хода и результатов уборочной кампании и динамики экспортной пошлины по окончанию лета», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

