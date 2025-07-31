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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Строительство третьей очереди НЗТ идет с опережением графика

К 2029 году мощности терминала по перевалке аграрных грузов удвоятся

| Агроинвестор |

Запуск силосного парка и линии автоприема запланирован на эту осень
Запуск силосного парка и линии автоприема запланирован на эту осень

Строительство новой очереди Новороссийского Зернового Терминала (НЗТ, входит в ) уже началось и идет с опережением графика. Об этом сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который посетил комплекс во время рабочей поездки. «Современные портовые сооружения помогут увеличить объемы перевалки зерна и сельскохозяйственных грузов, что внесет серьезный вклад в экономику всего Краснодарского края и России, — подчеркнул он. — А это, в свою очередь, позволит нам продолжать работу по улучшению качества жизни в регионе».

Соглашение о строительстве третьей очереди НЗТ было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, ранее писал «». На территории терминала появится новая железнодорожная инфраструктура, терминал по перегрузке зерновых и масличных культур, объекты хранения и транспортировки растительного масла. Также будет создана перехватывающая парковка с управлением транспортом через электронную очередь Smartseeds.

Сейчас компания завершает проект первой очереди: созданы мощности по накоплению зерна в объеме 70 тыс. т и транспортировке на причалы, закончен монтаж судопогрузочной машины. Также ведутся работы по удлинению пристани — уже забита часть свай, в ближайшее время начнется строительство причала. «На береговой линии мы создаем мощности по приемке и накоплению зерна. На пристани — увеличиваем причальную стенку и возводим два причала. По плану, горизонт завершения строительства — 2029 год, но есть возможность завершить работы раньше», — отметил управляющий директор Новороссийского зернового терминала Владислав Жуков, слова которого приводит пресс-служба администрации Краснодарского края. Запуск силосного парка и линии автоприема запланирован на эту осень.

По итогам модернизации, к 2029 году производственные мощности терминала по перевалке аграрных грузов вырастут с 6,5 млн т до 13 млн т, уточняет . «Реализация инвестиционной программы не только увеличит наши собственные производственные мощности, но и укрепит позиции региона как ключевого экспортного хаба для российского зерна», — подчеркнул Жуков (цитата по пресс-релизу компании). «Учитывая роль России на мировом зерновом рынке, модернизация логистики в Новороссийске является стратегически важной», — прокомментировал «» директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

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