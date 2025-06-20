«Деметра-Холдинг» вложит около 20 млрд рублей в развитие портовой инфраструктуры

Внедрение современных технологий и цифровизация процессов позволит значительно повысить эффективность работы терминалов ЗТК Тамань

«Деметра-Холдинг» в ходе Петербургского международного экономического форума подписал трехсторонние протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций с администрацией Краснодарского края, администрацией города-героя Новороссийска, а также муниципальным образованием Темрюкский район. Первый документ предусматривает строительство третьей очереди терминального комплекса Новороссийского зернового терминала (НЗТ) с инвестициями более 10,8 млрд руб. Второй — комплексную модернизацию портовой инфраструктуры Зернового терминального комплекса (ЗТК) Тамань стоимостью свыше 9 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.



На территории НЗТ появится новая железнодорожная инфраструктура, терминал по перегрузке зерновых и масличных культур, объекты хранения и транспортировки растительного масла. Также будет создана перехватывающая парковка с управлением транспортом через электронную очередь Smartseeds. Новые объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Стратегическое партнерство предусматривает поддержку проекта со стороны властей региона и города.



Модернизация ЗТК Тамань предполагает реконструкцию причалов, дноуглубление, усиление эстакады, строительство новой галереи, а также развитие логистики автотранспорта с применением цифровой экосистемы Smartseeds. Реализация проекта рассчитана на период с 2024-го по 2028 годы. Проект укрепит экспортные возможности российской аграрной отрасли и обеспечит дополнительную логистическую гибкость на юге России, уточняется в сообщении холдинга.



«Инвестиции в совершенствование объектов агрологистической инфраструктуры — часть долгосрочной стратегии нашего холдинга», — отметил гендиректор «Деметра-Холдинга» Алексей Грибанов. Внедрение современных технологий и цифровизация процессов позволит значительно повысить эффективность работы терминалов и укрепить позиции России на международном рынке сельскохозяйственной продукции, уверен он.



По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, модернизация перевалочных комплексов — это стратегический проект, имеющий первостепенное значение не только для экономики региона, но и страны. «Мы говорим об экспорте зерна и нам очень важно, чтобы этот процесс был максимально прозрачным. Мы должны четко знать, сколько зерна готовим на реализацию. Достичь этого можно за счет современных портовых сооружений», — подчеркнул глава региона.



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