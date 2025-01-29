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«Деметра-Холдинг» в прошлом году улучшил ключевые операционные показатели

Зерновые терминалы компании перевалили 12,9 млн т аграрных грузов

| Агроинвестор |

Объемы отгрузки с собственных элеваторов впервые превысили 1 млн тонн
Объемы отгрузки с собственных элеваторов впервые превысили 1 млн тонн

Группа компаний по итогам 2024 года улучшила ключевые операционные показатели. Среди наиболее заметных результатов — рост перевалки аграрных грузов на терминалах, увеличение объемов отгрузки с собственных элеваторов и расширение перевозок по железной дороге, говорится в сообщении компании.

Так, Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ) и Зерновой Терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ, доля владения 50%) в сумме перевалили 12,9 млн т аграрных грузов, что на 15% выше уровня 2023 года (11,25 млн т). В том числе на НЗТ объем перевалки составил 7,2 млн т, на ЗТКТ — 5,7 млн т. Объемы отгрузки с собственных элеваторов впервые превысили 1 млн т, достигнув 1,18 млн т — на 32% больше показателя 2023 года. В прошедшем году сеть пополнилась предприятием «Наш союз» в Орловской области, что расширило логистические возможности группы.

Общее количество вагоноотправок в составе маршрутов с элеваторов достигло 15,3 тыс. — на 3,6 тыс. больше, чем в 2023 году. В целом по железной дороге компании холдинга перевезли 65 млн т грузов, что на 6% выше показателя годом ранее. Общее количество вагоноотправок увеличилось на 52 тыс., до 962 тыс. Автоперевозки через цифровую платформу Smartseeds выросли на 36%, составив 3,4 млн т по сравнению с 2,5 млн т в 2023 году.

— крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский Зерновой Терминал (100%), (35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акции в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов », «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», Ипатовского комбината хлебопродуктов, элеватора «Наш Союз», Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов. Также в январе холдинг стал совладельцем (25%) судоходной компании «Астрол», писал «».

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