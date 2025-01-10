Флот «Астрола» состоит из десяти балкеров типа RSD-59 «Астрол»

«Деметра-Холдинг» стал совладельцем судоходной компании «Астрол», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. С 9 января холдингу принадлежит 25% компании. Флот «Астрола» состоит из десяти балкеров типа RSD-59, предназначенных для перевозки зерна и другой агропромышленной продукции, уточнила «Агроинвестору» пресс-служба «Деметра-Холдинга».



«Данная сделка является частью стратегии по развитию транспортно-логистической инфраструктуры, направленной на поддержку экспортного потенциала российского АПК, — отмечает пресс-служба компании. — Приобретение реализует ранее анонсированные планы холдинга по формированию флота сухогрузов под российским флагом для транспортировки сельскохозяйственных культур».



Флот «Астрола» достаточно новый: Окская судоверфь сдала первый сухогруз проекта RSD-59 для компании в ноябре 2020 года, последний — в ноябре 2021-го, ранее сообщала пресс-служба Морского инженерного бюро, которое является проектантом серии. Суда относятся к классу «Волго-Дон макс» и могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов. Объем двух трюмов — 11,2 тыс. куб. м, дедвейт в море — около 7,4 тыс. т, в реке — 5,1 тыс. т. В августе — сентябре 2021 года сухогрузы «Астрол-1» и «Астрол-2» первыми среди судов подобного проекта прошли по Северному морскому пути без помощи ледоколов.



ООО «СК “Астрол”» зарегистрировано в августе 2017 года в Москве, уставной капитал — 1 млн руб., основной вид деятельности — деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Выручка компании в 2023 году снизилась на 6%, до 3,3 млрд руб., убыток составил 758 млн руб., следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile.



«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский Зерновой Терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акции в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», Ипатовского комбината хлебопродуктов, элеватора «Наш Союз», Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов.

