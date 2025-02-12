Smartseeds вошла в топ-3 крупнейших цифровых экспедиторов России

География перевозок Smartseeds расширилась до 28 регионов «Деметра-Холдинг»

Цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») по итогам 2024 года вошла в топ-3 крупнейших цифровых экспедиторов России по версии аудиторской компании Kept (ранее — KPMG). В прошлом году через платформу были перевезены рекордные для компании более 3,4 млн т зерновых — на 40% больше, в 2023-м (свыше 2,5 млн т). Также Smartseeds закрепила безоговорочное лидерство по объемам перевозок зерна в направлении глубоководных портов Новороссийска, говорится в сообщении компании.



Несмотря на общее снижение активности на рынке грузоперевозок, количество аккредитованных на платформе водителей в прошлом году возросло до 18 тыс. География перевозок Smartseeds расширилась до 28 регионов и охватила Южное Зауралье (Курганская область), Ульяновскую область и Чувашию. Всего с момента старта работы платформы через нее было перевезено 9 млн т сельскохозяйственных грузов. В топ-5 регионов по объему перевозок входят Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Воронежская и Волгоградская области.



В прошлом году доказала свою востребованность услуга по предоставлению транспорта для перевозки урожая по маршруту «поле-ток» (с поля до места временного хранения): объем таких перевозок вырос в три раза по сравнению с 2023-м. Также расширилась номенклатура перевозимых культур за счет подсолнечника и сахарной свеклы.



«Минувший год стал знаковым для Smartseeds: нам удалось закрепить звание лидера в сегменте цифровой логистики для сельского хозяйства, результаты сопоставимы с показателями крупнейших участников российского онлайн-рынка автомобильных перевозок, — отметил директор Smartseeds Антон Кондратов. — Об этом говорят данные внутренней аналитики компании и оценка рыночных аналитиков. Помимо рекордных объемов, мы добились высоких результатов в цифровизации среди достаточно консервативного сегмента — грузоперевозчиков. Видим, как все большее количество водителей стали использовать наше мобильное приложение. В 2025 году продолжим укреплять позиции на рынке и внедрять новый функционал, который делает работу со Smartseeds удобной и выгодной для всех сторон».



По оценке Kept, объем онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок по итогам 2024 года достиг 183 млрд руб. В прогнозном периоде он будет расти в среднем на 30% в год и может достигнуть 868 млрд руб. к 2030 году. Также к этому времени проникновение онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок может достигнуть 10,9%, считают аналитики.



Ключевыми драйверами роста рынка они называют продолжающуюся стабилизацию макроэкономических показателей, рост объемов розничной торговли, развитие электронной коммерции, а также благоприятную динамику в других отраслях экономики, предполагающих автомобильные перевозки крупнотоннажных грузов. Кроме того, постепенная цифровизация бизнес-процессов со стороны потребителей логистических услуг приводит к формированию дополнительного спроса на цифровые решения в грузоперевозках, а интеграция цифровых решений — как предлагаемых со стороны цифровых экспедиторов, так и онлайн-площадок — позволяет уменьшить объем бумажного документооборота и автоматизировать управление грузоперевозками.



Сегмент цифровых экспедиторов (они связывают грузовладельцев и грузоперевозчиков на собственной цифровой платформе, выступают посредником в области поиска грузоперевозчиков и т. д. ) по итогам прошлого года Kept оценивает в 71 млрд руб. При этом аналитики отмечают высокий уровень концентрации бизнеса: на долю пяти крупнейших игроков — monopoly.online, Fura, Smartseeds, Oboз и Atlas Chain — приходится 95% рынка. Общее количество заявок, исполненных цифровыми экспедиторами в 2024 году, оценивается в 0,8-1,2 млн штук.



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