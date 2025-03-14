«Деметра-Холдинг» модернизировал Димитровградский элеватор

Мощность единовременного хранения элеватора превысила 100 тысяч тонн «Деметра Трейдинг»

На Димитровградском элеваторе (входит в «Деметра-Холдинг») прошла церемония запуска новых перевалочных мощностей. Проект реализовали за восемь месяцев, инвестиции составили 611 млн руб. В рамках инвестпроекта были построены шесть силосов общей емкостью 17,8 тыс. т, что позволило увеличить мощность единовременного хранения с 82,65 тыс. т до 100,43 тыс. т. Также построены две линии разгрузки автомобилей-зерновозов, производительность автоприема выросла с 2,4 тыс. т до 4,8 тыс. т. Кроме того, была модернизирована линия отгрузки зерна в вагоны, ее мощность увеличена с 3,5 тыс. т до 4,5 тыс. т в сутки, сообщила пресс-служба холдинга.



За счет модернизации годовой объем перевалки зерновых на элеваторе увеличится на 67%, со 180 тыс. т до 300 тыс. т. Высокая операционная производительность будет обеспечена в том числе за счет современного технологического оборудования и систем автоматизации. Проект предполагает возможность дальнейшего развития объекта: объем единовременного хранения зерна может быть дополнительно увеличен на 14 тыс. т.



«Как инфраструктурный холдинг, мы постоянно инвестируем в развитие своих объектов и активов. У Димитровградского элеватора богатая история, это хорошо функционирующее предприятие с большой территорией, поэтому мы видим в нем большой потенциал, — сказал гендиректор «Деметра-Холдинг» Алексей Грибанов. — И если раньше здесь успешно осуществлялось обработка и хранение зерновых, то теперь предприятие станет еще и перевалочным терминалом, крупнейшим в области логистическим хабом для оперативного приема грузов с автотранспорта и отгрузки на железную дорогу».



Глава города Димитровград Сергей Сандрюков отметил, что обновление Димитровградского элеватора — это, прежде всего, рабочие места, которые дадут горожанам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. «Внедренные на предприятии технологии позволят существенно снизить нагрузку на городские дороги. Надеюсь больше не будет скоплений зерновозов, ожидающих разгрузки. Все операции будут проводиться быстро и эффективно, что заметно улучшит экологическую обстановку и комфорт жизни в Димитровграде», — сказал он.



По словам министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексея Леушкина, запуск новых мощностей на Димитровградском элеваторе — важное событие для всего АПК региона. «Ульяновская область демонстрирует хорошие показатели по сбору зерна — в 2022 году наши аграрии поставили рекорд в 2,1 млн т и теперь уверенно держат эту планку. Инвестиции в АПК — инвестиции в будущее области, ее продовольственную безопасность и экономическую стабильность», — подчеркнул он.



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