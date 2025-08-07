«АСВА» запустила завод по переработке масличного льна в режиме пуско-наладки

Предприятие будет перерабатывать почти 150 тысяч тонн масличного льна в год Pixabay

Компания «АСВА» (совместный проект ГК «Астон» и его иностранного партнера) в режиме пуско-наладочных работ запустила завод по переработке масличного льна в Ростовской области, пишет «РБК Ростов». Инвестиции в проект составили 3 млрд руб. Предприятие будет перерабатывать почти 150 тыс. т льна и производить 50-55 тыс. т прессового масла и 90 тыс. т жмыха в год и станет крупнейшим в Европе, сказал изданию гендиректор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков.



Ранее в России никто не занимался переработкой масличного льна в таких объемах. В стране перерабатывают только около 10% урожая, остальное уходит на экспорт. «Китай, Бельгия, Польша и ряд других стран покупают российский лен как сырье, чтобы создавать продукты высших переделов с добавленной стоимостью на своей территории, — уточнил Бураков. — Новый большой переработчик изменит эту картину, повысит добавленную стоимость внутри страны, позволит развивать отечественную глубокую переработку агросырья».



Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев ранее говорил «Агроинвестору», что проект «Астона» — единственное в стране специализированное предприятие по переработке льна-кудряша. «Культура может осваиваться на мощностях, рассчитанных на рапс, но объемы такой переработки пока относительно невысокие», — уточнял он. Лен-кудряш — последний нереализованный сырьевой резерв российской масложировой отрасли, использование его для переработки особенно актуально на фоне опережающего роста перерабатывающих мощностей, считает он.



Сырье «АСВА» планирует закупать у местных, ставропольских и волгоградских аграриев, а также при необходимости — в Поволжье и на Южном Урале. При этом компания планирует поставлять на экспорт в Китай, Турцию и на Ближний Восток не менее 70% производимой продукции.



О планах строительства завода по выпуску льняного масла «АСВА» сообщала еще в 2021 году. Тогда объем инвестиции оценивался в 1,6 млрд руб., а годовой объем переработки заявлялся на уровне 160 тыс. т. Летом 2023-го компания начала строительство, запустить предприятие планировалось в 2024-м. На тот момент объем инвестиций в проект увеличился до 2,8 млрд руб.



