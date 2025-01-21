Доля России на мировом рынке растительных масел выросла до 8,5%

По итогам 2024 года Россия сохранила третье место в мире по объему вывоза растительных масел Д. Гришкин

По итогам 2024 года Россия сохранила третье место в мире по объему экспорта растительных масел, доля страны на глобальном рынке увеличилась на 1%, до 8,5%, подсчитали аналитики агентства OleoScope. При этом наша страна лидирует с долей 20% по суммарным поставкам подсолнечного, рапсового и соевого масел.



Объем экспорта масла аналитики оценивают на уровне 7,29 млн т — на 8% больше, чем в 2023 году. В том числе поставки подсолнечного масла выросли на 24%, до 5,46 млн т, соевого — на 2%, до 691 тыс. т, рапсового — сократились на 30%, до 1,13 млн т. Доля России в мировом экспорте этих масел составила, соответственно, 36%, 6% и 15%, оценивает OleoScope.



Экспорт растительных шротов остался примерно на уровне 2023 года, снизившись на 0,37%, до 4,02 млн т. При этом отгрузки подсолнечного шрота увеличились на 12% и достигли 2,73 млн т, соевого — прибавили 4%, до 842 тыс. т, однако рапсового — упали на 42%, до 444 тыс. т. Доля России на мировом рынке шротов оценивается в 4%.



Поставки масличных культур на внешние рынки в прошлом году на фоне заградительных пошлин на вывоз сырья снизились на 37% и составили 2,86 млн т. Так, экспорт подсолнечника уменьшился на 39%, до 237 тыс. т, сои — на 47%, до 739 тыс. т, рапса — на 31%, до 729 тыс. т, масличного льна — на 30%, до 1,05 млн т. В то же время сокращение экспорта способствовало увеличению загрузки перерабатывающих мощностей внутри страны более чем на 89%, что стало рекордным показателем, отмечают аналитики.



Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев ранее рассказывал «Агроинвестору», что экспорт масложировой продукции по итогам 2024 года оценивается почти в 11,7 млн т — на 5%, или 570 тыс. т больше, чем в 2023-м. Количество направлений поставок увеличилось на 16, до 131 страны. Однако в стоимостном выражении результат продаж на внешние рынки будет на 4% ниже, чем годом ранее, что связано с уменьшением мировых цен на растительные масла и шроты, особенно значительным оно было по рапсовому комплексу.



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