Крупнейший завод по переработке масличного льна будет запущен в августе

Инвестиции в проект превысили 2,5 млрд рублей donland.ru

В Азовском районе Ростовской области в августе этого года будет запущен крупнейший в России завод по переработке масличного льна компании «АСВА» (совместно предприятие «Астон» и зарубежных партнеров). Его мощность составит 148,5 тыс. т сырья в год, объем производства — 53,5 тыс. т льняного масла и 90 тыс. т жмыха, сообщается на сайте правительства региона. Объем инвестиций в проект составляет 2,84 млрд руб.



На 22 апреля намечены комплексные испытания линии отжима масла, затем стартует переработка в режиме пуско-наладочных работ. На июнь запланированы итоговая комиссия Госстройнадзора и получение разрешения на ввод в эксплуатацию. По словам первого заместителя донского губернатора Алексея Господарева, завод будет ориентирован на экспорт, на предприятии предусмотрена быстрая отгрузка продукции на теплоходы.



Продукция предприятия востребована, так как льняное масло занимает одну из лидирующих позиций по содержанию омега-3 жирных кислот, полезных для здорового питания, отметил Господарев. «Также появление данного завода даст толчок развитию других отраслей. Например, продукты переработки в виде жмыха очень востребованы в кормовых добавках для рыбы, а аквакультура сейчас имеет тенденцию к серьезному росту как в России, так и во всем мире. Также льняное масло сможет стать основой для производства технических масел для деревообработки», — сказал он (цитата по сайту правительства Ростовской области.



Гендиректор компании «АСВА» Виталий Литовка обращает внимание на то, что этот завод — первый монокультурный завод по переработке масличного льна. «Предприятие станет новой точкой сбыта для аграриев Юга, Центральной России и Поволжья, регионов Сибири. Наши двери всегда открыты, мы готовы давать устойчивый спрос и платить конкурентную цену. Перерабатывая лен, мы предложим рынку важные продукты: льняное масло и льняной жмых, поэтому уверены, что они удачно впишутся в производственный цикл лакокрасочной отрасли, рацион животных и аквакультуры, — отметил он. — Учитывая темпы развития животноводческих и рыбных хозяйств, а также предприятий лакокрасочной отрасли, рассчитываем более 20% продукции реализовывать нашим партнерам внутри страны».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут высоко оценивает перспективы проекта. «Льняное масло, как и льняной шрот, — это нишевой продукт. Соответственно, появляется возможность диверсифицировать поставки, не зацикливаясь на подсолнечном и рапсовом маслах. Кроме того, в зоне действия завода масличный лен производится, и загрузить мощности возможно», — прокомментировал он «Агроинвестору». Однако, обращает внимание эксперт, ранее Масложировой союз говорил о необходимости ввести пошлину на экспорт масличного льна, что, возможно, связано с предстоящим запуском завода. Но при этом его мощность составляет не более 10% от производства сырья в России. Соответственно, такие ограничения будут выгодны переработчикам — им не придется конкурировать с экспортом за маслосемена, но сельхозпроизводитель в таком случае не сможет получать достойную цену за свою продукцию, поскольку формируется она только на конкурентном рынке.



Площади под масличном льном в России растут, и по итогам прошлого года они превысили 1,67 млн га, обращает внимание аналитик OleoScope Лилия Варыгина. В этом году, продолжает она, площади также расширятся: ориентиром являются высокие показатели сева 2022-го — тогда они составили 1,7 млн га. При этом Ростовская область по итогам прошлого года произвела 8% масличного льна в России, его посевы в регионе увеличились с 99тыс. га до 139 тыс. га, так что проект на начальном этапе будет обеспечен региональным сырьем, считает Варыгина.



По ее мнению, введение экспортной пошлины на масличный лен позволит создать условия для роста внутренней переработки маслосемян и перенаправить потоки сырья, поставляемые на экспорт, внутрь страны. «На рынке есть дефицит масличного сырья, поскольку перерабатывающие мощности растут быстрее, чем производство самих масличных культур. Т.к. большинство современных МЭЗов — это мультимодальные переработчики, то пошлина на масличный лен позволит отчасти закрыть дефицит мощностей и экспортировать уже продукцию с добавочной стоимостью», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору». Она также сообщила, что по итогам прошлого года экспорт маслосемян льна превысил 1,1 млн т против 1,5 млн т в 2023-м. Основные импортеры — Китай и Бельгия. При этом по итогам первых двух месяцев 2025-го отгрузки льна в КНР выросли на 33%, до 190 тыс. т.



О начале строительства завода «АСВА» «Агроинвестор» сообщал летом 2023 года, запустить его планировалось в 2024-м. Тогда объем инвестиций в проект оценивался в 2,8 млрд руб. Литовка в ходе церемонии закладки первого камня говорил, что до 70% продукции нового завода будет экспортироваться, основными рынками станут Китай, Турция и Ближний Восток. Однако компания также стремится развивать внутренний рынок, оставляя минимум 10-15 тыс. т продукции в России.



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