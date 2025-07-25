Правительство приостановило действие пошлин на экспорт подсолнечного масла и шрота

Поставки подсолнечного масла и шрота на внешние рынки в августе могут вырасти как в натуральном, так и в стоимостном выражении Pixabay

Правительство приостановило действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и шрот до 31 августа. Это позволит увеличить объемы отгрузок продукции на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника, считают в кабмине. Решение было принято по предложению Масложирового союза — оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.



Временная отмена вывозных пошлин на подсолнечное масло и шрот до конца августа окажет поддержку экспортноориентированным компаниям России после не самого простого для отрасли сезона-2024/25, прокомментировал «Агроинвестору» заместитель начальника отдела отраслевого анализа Федерального центра «Агроэкспорт» Кирилл Лозовой. «Отгрузки указанной продукции традиционно осуществляются на рынки дружественных стран, которые из года в год стабильно закупают масложировую продукцию у отечественных экспортеров, — отметил он. — Введение “моратория” же повысит уровень конкурентоспособности российского подсолнечного масла и шрота на базисе FOB даже при сохранении текущей маржинальности экспортеров, что существенно увеличит привлекательность целевой продукции в сравнении с альтернативными поставщиками». Таким образом, поставки подсолнечного масла и шрота на внешние рынки в августе могут вырасти как в натуральном, так и в стоимостном выражении — последнее, уточняет Лозовой, является особенно важным в рамках текущей конъюнктуры мирового рынка.



Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов отмечает, что в нынешних условиях любое решение, направленное на сокращение, фиксацию, отмену ценового демпфера (пошлины) будет оказывать позитивное влияние на увеличение экспортных отгрузок. «После кризиса, связанного с остановкой ряда маслоперерабатывающих заводов в первом квартале 2025 года и замедления экспортных отгрузок, стало очевидно, что без трансформации инструментов регулирования рынка восстановить баланс спроса и предложения будет невозможно», — сказал он «Агроинвестору». Однако, обращает внимание эксперт, требуются не сиюминутные, а долгосрочные, устойчивые и прогнозируемые решения в этом отношении. Текущая инициатива выглядит пока временной и запоздавшей мерой. Если бы решение было принято в начале года, то это помогло сбалансировать рынок и не привело бы к остановке маслоперерабатывающих заводов и снижению экспортных поставок, считает Краснов.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина считает, что обнуление экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот позволит активизировать спрос со стороны переработчиков на закупку как остатков сырья прошлогоднего урожая, так и нового — по благоприятным для производителей ценам. Это ощутимо оживит экспортные поставки отечественной продукции. «С учетом нулевой пошлины, российские экспортеры смогут вести более эффективную ценовую политику, особенно на азиатских рынках, где отечественный продукт конкурирует с Украиной и Аргентиной», — отметил она. Эксперт подчеркивает, что в условиях укрепления рубля и подорожания альтернативных видов масел, сохранение объемов отгрузок на внешние рынки и наращивание присутствия на них становится важной задачей, реализация которой подразумевает увеличение экспорта продукции в 1,5 раза к 2030 году.



Плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены правительством с 2021 и 2022 года соответственно для защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Таким образом удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок. Сейчас внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме, поэтому приостановка действия пошлины не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян, отмечается на сайте кабмина. В июне ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло составляла 7119,8 руб./т, в июле — 4739,3 руб./т. Ставка экспортной пошлины на подсолнечный шрот составляла 1244,1 руб./т и 1054,4 руб./т в июне и июле соответственно.



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