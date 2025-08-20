НСА: площадь застрахованных посевов превысила 15 млн гектаров

В Ростовской области пострадало или погибло около 1 млн гектаров посевов Pixabay

Национальный союз агростраховщиков (НСА) подвел предварительные итоги страхования сельхозкультур, высеянных под урожай 2025 года. По данным на 1 августа, в 72 регионах озимые и яровые были застрахованы на площади более 15,3 млн га. Лидерами по застрахованной площади стали Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Они же получили наибольшие выплаты по полисам агрострахования с господдержкой в первом полугодии. Аграриям Ростовской области выплатили 1,5 млрд руб., Краснодарского края — 1,3 млрд руб., Ставропольского края — 528 млн руб., сообщил НСА.



Аграрии Ростовской области заключили договоры страхования на площади свыше 1,2 млн га, включая 931 тыс. га озимых и 294 тыс. га яровых. Наибольшим спросом пользовалась «мультирисковая» программа защиты урожая, по ней застраховано 926 тыс. га. На программу «ЧС» пришлось 300 тыс. га.



С 10 июня режим ЧС постепенно вводился в разных районах и сейчас действует в 22 районах области. Отсутствие осадков и запасов влаги в почве продолжает оказывать крайне негативное воздействие на яровые пропашные культуры (подсолнечник, кукурузу). «Ростовская область обратилась в МЧС России с ходатайством о введении на территории региона режимов ЧС федерального характера по природно-климатическим факторам “заморозки” и “засуха почвенная”», — сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области, отметив, что до 2024 года в течение последних десяти лет режимы ЧС из-за аномальной погоды в регионе не вводились.



В Ростовской области пострадало или погибло около 1 млн га посевов. Урожай ранних зерновых в регионе почти на четверть ниже прошлогоднего — собрано чуть более 8,2 млн т. Средняя урожайность снизилась до 25,9 ц/га. В двух наиболее пострадавших районах она упала до 15 ц/га. Многие хозяйства остались без оборотных средств для сева озимых, рассказал накануне губернатор региона Юрий Слюсарь в ходе рабочей встречи с главой федерального Минсельхоза Оксаной Лут. Ведомство рассмотрит вопрос выделение Ростовской области дополнительных лимитов на льготное краткосрочное кредитование, востребованное в период осенней посевной. При этом на встрече было отмечено, что ключевым инструментом защиты производителей от подобных рисков является агрострахование с господдержкой, на эту меру в этом году для донских аграриев предусмотрено около 225 млн руб.



В Краснодарском крае в этом году посевы застрахованы на площади более 1,1 млн га: 897 тыс. га озимых и 224 тыс. га яровых. Кубанские аграрии также в большей степени предпочли программу «мультириск», по которой застраховали 728 тыс. га, по программе «ЧС» - 393 тыс. га, сообщил НСА,



В июле режим ЧС был объявлен в девяти районах края. «В северных районах края почвенная засуха под сельхозкультурами достигла критических критериев. Из-за нехватки влаги посевы сохнут, формируются мелкими и слабыми. Региональный режим ЧС ввели для помощи хозяйствам региона. Аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб», — отмечал губернатор региона Вениамин Кондратьев.



В Краснодарском крае собрали 9,3 млн т зерна (без кукурузы), в том числе более 7,8 млн т пшеницы. Средняя урожайность зерновых составила 46,6 ц/га, пшеницы — 48,2 ц/га. В прошлом году аграрии края получили почти 11,9 млн т зерна, включая более 10,2 млн т пшеницы. Средняя урожайность была на уровне 62,3 ц/га. На господдержку агрострахования в регионе в этом году направили 430 млн руб.



На Ставрополье из 1,05 млн га застрахованных посевов 615 тыс. га пришлись на программу «мультириск», 437 тыс. га — на «ЧС». В крае, по информации НСА, также преимущественно страховали озимые — на 887 тыс. га, яровые застрахованы на 165 тыс. га.



Пресс-служба регионального Гидрометцентра ранее сообщала, что почвенная засуха охватила поля Ставропольского края, под угрозой оказался урожай бобовых, масличных и корнеплодов. Однако в целом в этом году ситуация в регионе намного благоприятнее, чем в соседних, в том числе благодаря использованию технологии искусственного вызывания осадков. «Такого жаркого и засушливого лета, [как в 2024 году], не было давно. В некоторых частях края температура воздуха неделями держалась на отметке плюс 40 градусов, что вызвало атмосферную и почвенную засуху, — рассказывал ТАСС губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — Одним из методов сокращения влияния засухи является искусственное увеличение осадков с помощью самолетного метода, в основе которого лежит способ засева облаков льдообразующими реагентами». Уборку зерновых и зернобобовых на Ставрополье завершили в конце июля, урожай превысил 10 млн т (без учета кукурузы), что стало рекордом. Средняя урожайность достигла 44,2 ц/га — на 10 ц/га больше, чем в прошлом году.



Далее в рейтинге регионов по застрахованной площади сева идет Омская область, где застрахована 941 тыс. га (только яровые). Аграрии региона отдали предпочтение программе защиты урожая при чрезвычайных ситуациях — на нее пришлось 881 тыс. га, по «мультирисковой» программе застраховано 59 тыс. га.



Губернатор региона Виталий Хоценко накануне сообщил в своем Телеграм-канале, что принято решение ввести в регионе режим ЧС в связи с переувлажнением почвы, которое сказывается на ходе уборочной кампании. «Текущий год снова стал испытанием для работников поля. В семи районах области отмечается переувлажнение почвы. В Называевском и Саргатском районах из-за дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. Приняли решение ввести режим ЧС на всей территории региона», — написал он.



Первую пятерку регионов по застрахованным посевам замыкает Татарстан с показателем 831 тыс. га — 568 тыс. га яровых и 263 тыс. га озимых. Аграрии республики почти в равной степени воспользовались доступными страховыми программами — 427 тыс. га застраховано по «мультирисковой» программе, 404 тыс. га — по программе «ЧС», отметил НСА. Также в число регионов-лидеров по страхованию посевов вошли Воронежская область (733 тыс. га), Алтайский край (715 тыс. га), Тамбовская (665 тыс. га), Волгоградская (664 тыс. га) и Саратовская (529 тыс. га) области.



