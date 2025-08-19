НСА разработал проект программы индексного страхования урожая

Новая программа может использоваться вместе с уже действующими программами страхования посевов Е. Разумный / Ведомости

Национальный союз агростраховщиков (НСА) сообщил, что предложил Минсельхозу расширить для аграриев возможности страхования сельхозкультур с господдержкой: союз разработал программу страхования по индексу урожайности. НСА направил для рассмотрения в агроведомство проект разработанных правил страхования.



Индексное страхование осуществляется на случай отклонения специально разработанного параметра (индекса) от его оговоренного порогового значения, указанного в договоре — при его достижении происходит страховое событие. В качестве индекса используется показатель, связанный с риском, подлежащим страхованию, например, определяющий степень воздействия неблагоприятных факторов на сельхозкультуры. В данном случае это показатель районной урожайности.



Эксперты НСА считают, что новая программа может использоваться вместе с уже действующими программами страхования посевов («Мультириск» и «ЧС»). При этом она может применяться в регионах, где еще не решена проблема дефицита метеостанций, а максимально простой порядок заключения договоров и урегулирования убытков может стать преимуществом для малых хозяйств.



По мере расширения агрострахования оказалось, что на значительной части территорий страны метеостанции расположены на большом удалении от пострадавших полей, что затрудняет подтверждение факта наступления опасных метеорологических явлений — необходимого условия для признания страхового события по программе мультирискового страхования, отметил президент НСА Корней Биждов. По программе «ЧС» справок Росгидромета не требуется, но в регионе должен быть введен режим ЧС — условие, которое на практике не всегда коррелирует с потерями конкретных хозяйств.



