Минсельхоз сохраняет прогноз урожая и экспорта зерна

Агроведомство ожидает «очень достойные результаты» по урожаю зерна в Центральном федеральном округе и Поволжье Pixabay

Несмотря на текущие и ожидаемые погодные условия, Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы, а также оценку экспортного потенциала зерна в сезоне-2025/26 на уровне 54-55 млн т, сообщила глава ведомства Оксана Лут, пишет «Интерфакс». По словам министра, пока собрано около 50 млн т зерна. «У нас есть определенное отставание по темпам уборки, так как уборку начали позже», — добавила она, отметив, что ведомство ожидает «очень достойные результаты» по урожаю зерна в Центральном федеральном округе и Поволжье. Ранее министерство сообщало, что сохраняет прогноз урожая зерна в этом году при условии благоприятных погодных условиях в период уборки.



Также Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центре и Поволжье, в целом по России может быть собрано 1,9 млн т против 1,7 млн т в прошлом году, оценила Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область. В прошлом году сбор яблок в центральных регионах снизился из-за возвратных весенних заморозков, но показатели по югу были хорошими. «В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались — яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье», — цитирует Лут «Прайм». В целом сбор плодов и ягод в этом году превысит 2 млн т, отметила она.



В последние годы аграрии сталкиваются с погодными катаклизмами, поэтому необходимо более активно использовать страховые инструменты, обратила внимание Лут. Агрострахование — основной инструмент для сохранения прибыли в случае наступления чрезвычайных ситуаций, напомнила министр. В этом году на это направление заложено 5,3 млрд руб. господдержки. В первом полугодии агростраховщики перечислили сельхозпроизводителям в системе агрострахования с господдержкой 4,6 млрд руб. страховых выплат — это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сравнил Национальный союз агростраховщиков. Основную часть страховых выплат по договорам с господдержкой на 1 июля — 4,1 млрд руб. — получили растениеводы.



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