Россия должна развивать экспорт продукции АПК с добавленной стоимостью

За первые восемь месяцев отгрузки макаронной продукции увеличились на 25%, мороженого — на 35%, безалкогольных напитков — на 11% НМТП

По результатам 2024 года экспорт продукции АПК превысил $43 млрд, что на 67% выше уровня 2018-го, когда началась реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Основные драйверы российского экспорта — зерно, масложировая продукция, а также рыбная продукция. «И сейчас стоит задача развивать экспорт продукции с добавленной стоимостью», — рассказал руководитель центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК».



География вывоза расширяется, в последние годы в основном за счет стран Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии. «Например, если масложировую продукцию мы исторически продавали в Турцию, Египет, немного в Иран, то сейчас у нас поставки этой категории увеличились, и покупают у нас ее не только упомянутые страны, но также Индия, куда в прошлом году объем экспорта составил больше 2 млн т; Китай, мы увеличиваем поставки в страны Ближнего Востока и Африки», — перечислил Ильюшин.



Сейчас, считает он, необходимо сфокусироваться на тех продуктах, в экспорте которых нам только предстоит добиться желаемых показателей. И прогресс в этих сегментах уже есть: поставки продукции с добавленной стоимости растут опережающими темпами. Так, за первые восемь месяцев этого года, по данным «Агроэкспорта», отгрузки макаронной продукции увеличились на 25%, мороженого — на 35%, безалкогольных напитков — на 11%, кофе — на 69%, кондитерских изделий на 7%. Вывоз сухой молочной сыворотки вырос более чем в два раза, кисломолочной продукции — на 23%.



География роста экспорта готовой продукции охватывает как традиционные рынки постсоветского пространства, так и такие важные для нашей страны направления, как Китай, Турция, Саудовская Аравия, Вьетнам, Южная Корея, отметил Ильюшин. Так, отгрузки отрубей в Турцию за восемь месяцев текущего года выросли на 33%, шоколада в Казахстан — на 21%, мяса птицы в Саудовскую Аравию — на 60%.



В «Агроэкспорте» считают, что значительным потенциалом для дальнейшего роста экспорта молочной продукции является Алжир, мясной — Ангола и Вьетнам, кондитерских изделий - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, рыбного филе — Китай.



Отдельно Ильюшин отметил Африку как одно из наиболее перспективных направлений увеличения экспорта российской продукции с добавленной стоимостью. По его данным, импорт продукции АПК странами Африки с 2019-го по 2024 год вырос на 14% и достиг $96 млрд. «Мы видим, что благосостояние и спрос на продовольствие со стороны африканских государств растет и будет продолжать расти дальше», — подчеркнул он. Также в «Агроэкспорте» считают, что дополнительно к тем продуктам, которые уже поставляются на внешние рынки, необходимо развивать и экспорт новых направлений, в том числе, семян, а также аграрного образования. «Сейчас эта тема востребована в тех регионах, где российская продукция уже представлена. Это Ближний Восток, Африка, Юго-Восточная Азия», — поделился Ильюшин.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

