Мясная, молочная и готовая продукция уже дают порядка 20% от общего объема экспорта продукции АПК

Минсельхоз в следующем году сохранит поддержку агроэкспорта, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Маркович на конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК», организованной агроведомством и федеральным центром «Агроэкспорт».



Экспорт продукции АПК системно и последовательно развивается, отметил Маркович. «Мы действительно достигли серьезных успехов в зерновой, рыбной и масложировой отраслях. Теперь перед нами стоит задача обеспечить дальнейшее устойчивое развитие экспорта с учетом уже достигнутых позиций и наращивать объемы поставок с более высокой добавленной стоимостью», — обратил внимание он. Также стоит задача обеспечить продвижение готовой продукции и расширять географию поставок.



Безусловно, значимым инструментом в ее решении является реализация федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Советник руководителя «Агроэкспорта» Александр Якуба в ходе конференции напомнил, что первый этап реализации проекта завершился в прошлом году. В ходе него была создана система поддержки и развития аграрного экспорта, включающаяся государственные меры, институт сельхозатташе, базу знаний и компетенций в области внешней торговли, рассказал он.



Маркович напомнил, что, согласно задаче, которую поставил перед бизнесом президент Владимир Путин, объем внешних поставок продукции АПК к 2030 году должен вырасти до $55,2 млрд. Эта цель достаточно амбициозна, но вполне достижима. «Для выполнения поставленных задач в текущем цикле федерального проекта нам удалось сохранить наиболее востребованные меры государственной поддержки, такие как льготное кредитование и субсидии на транспортировку. По итогам проведенной работы с Минфином, на этот год нам удалось увеличить финансирование указанных мер государственной поддержки и, безусловно, мы планируем в следующем году также сохранить эти программы», — пообещал он.



Предоставляемые меры поддержки действительно дают хороший результат. По информации Минсельхоза, за первые восемь месяцев этого года экспорт мясной продукции увеличился на 37% в стоимостном выражении, молочной продукции — на 16%, масложировой — на 9%, рыбы и морепродуктов — на 12%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 4%. Мясная, молочная и готовая продукция уже дают порядка 20% от общего объема экспорта продукции АПК, подчеркнул Маркович. Позитивная динамика этих отраслей говорит о том, что их доля продолжит расти, считает он.



В ближайшей перспективе, подчеркнул чиновник, необходимо расширять ассортимент поставок и адаптировать продукцию под требования конкретных рынков. Для этого очень важно взаимодействие бизнеса и государства. Совместная работа позволит усилить позиции наших производителей на внешних рынках, уверен Маркович.



