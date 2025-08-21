разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Экспорт свинины в этом году может достигнуть $1 млрд

По итогам первых семи месяцев основными покупателями стали Беларусь, Вьетнам и Китай

| Агроинвестор |

Россия имеет высокие шансы на замещение доли США по поставкам свинины в Китай
Россия имеет высокие шансы на замещение доли США по поставкам свинины в Китай

Экспорт продукции свиноводства в этом году идет в соответствии с прогнозами, которые Национальный союз свиноводов давал в конце 2024-го, рассказал «» гендиректор объединения Юрий Ковалев. Он надеется, что по итогам 2025-го отгрузки данной категории на международные рынки увеличатся примерно на 25-30% к уровню прошлого года и превысят 400 тыс. т в физическом выражении, а в стоимостном приблизятся к $1 млрд.

По итогам первых семи месяцев текущего года основным покупателем российской свинины стала Беларусь, которая увеличила закупки на 40% относительно аналогичного периода 2024-го. На втором месте Вьетнам: по итогам семи месяцев экспорт российской свинины туда вырос на 30-35%. «На третье место уверенно выходит Китай. Если в прошлом году мы продали порядка 40 тыс. т продукции свиноводства, то в этом году, по нашим предварительным прогнозам, отгрузки удвоятся и составят около 80 тыс. т», — отметил Ковалев.

При этом, по мнению аналитиков федерального центра «Агроэкспорт», наша страна имеет высокие шансы на замещение доли США по поставкам свинины в Китай, учитывая продолжающиеся тарифные ограничения в отношениях двух государств. В июле Россия экспортировала в Китай продукции свиноводства на $12,4 млн, что на 29,1% больше, чем в июле прошлого года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. По сравнению с июнем поставки выросли на 20,4%. При этом в июле Россия стала четвертым поставщиком свинины в КНР, поднявшись с пятого места по итогам июня. За семь месяцев этого года экспорт свинины в Китай составил $48,1 млн.

США в первом полугодии показали снижение экспорта мясной группы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 54 тыс. т. Причем отставание объемов поставок началось в апреле с введением тарифных ограничений в отношении целого ряда стран, отметили аналитики «Агроэкспорта». В том числе экспорт свинины из США за январь-июнь снизился на 38 тыс. т. В Китае — основном рынке сбыта — в первой половине мая пошлина на американскую свинину достигла пика в 172%. Даже с учетом 90-дневного послабления от 12 мая тариф оставался все еще высоким (57%). По данным Государственного таможенного управления КНР, импорт американской свинины за апрель-июнь сократился на 19 тыс. т по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом импорт свинины из ЕС и России в этот период вырос, обратили внимание аналитики.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025
Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров

«Агротехника и технологии»

Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров
«Агроинвестор» №08, август 2025

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2025
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

«Агроинвестор»

Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие
Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%

«Агроинвестор»

Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%