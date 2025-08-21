Экспорт свинины в этом году может достигнуть $1 млрд

Россия имеет высокие шансы на замещение доли США по поставкам свинины в Китай Д. Абрамов / Ведомости

Экспорт продукции свиноводства в этом году идет в соответствии с прогнозами, которые Национальный союз свиноводов давал в конце 2024-го, рассказал «Агроинвестору» гендиректор объединения Юрий Ковалев. Он надеется, что по итогам 2025-го отгрузки данной категории на международные рынки увеличатся примерно на 25-30% к уровню прошлого года и превысят 400 тыс. т в физическом выражении, а в стоимостном приблизятся к $1 млрд.



По итогам первых семи месяцев текущего года основным покупателем российской свинины стала Беларусь, которая увеличила закупки на 40% относительно аналогичного периода 2024-го. На втором месте Вьетнам: по итогам семи месяцев экспорт российской свинины туда вырос на 30-35%. «На третье место уверенно выходит Китай. Если в прошлом году мы продали порядка 40 тыс. т продукции свиноводства, то в этом году, по нашим предварительным прогнозам, отгрузки удвоятся и составят около 80 тыс. т», — отметил Ковалев.



При этом, по мнению аналитиков федерального центра «Агроэкспорт», наша страна имеет высокие шансы на замещение доли США по поставкам свинины в Китай, учитывая продолжающиеся тарифные ограничения в отношениях двух государств. В июле Россия экспортировала в Китай продукции свиноводства на $12,4 млн, что на 29,1% больше, чем в июле прошлого года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. По сравнению с июнем поставки выросли на 20,4%. При этом в июле Россия стала четвертым поставщиком свинины в КНР, поднявшись с пятого места по итогам июня. За семь месяцев этого года экспорт свинины в Китай составил $48,1 млн.



США в первом полугодии показали снижение экспорта мясной группы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 54 тыс. т. Причем отставание объемов поставок началось в апреле с введением тарифных ограничений в отношении целого ряда стран, отметили аналитики «Агроэкспорта». В том числе экспорт свинины из США за январь-июнь снизился на 38 тыс. т. В Китае — основном рынке сбыта — в первой половине мая пошлина на американскую свинину достигла пика в 172%. Даже с учетом 90-дневного послабления от 12 мая тариф оставался все еще высоким (57%). По данным Государственного таможенного управления КНР, импорт американской свинины за апрель-июнь сократился на 19 тыс. т по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом импорт свинины из ЕС и России в этот период вырос, обратили внимание аналитики.



