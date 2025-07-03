Для планового увеличения производства свинины нужно минимум 165 млрд рублей инвестиций

Сейчас инвестиции в развитие бизнеса могут делать только компании, не обремененные ранее взятыми кредитами Pixabay

Целевой показатель, установленный Минсельхозом для свиноводства на 2030 год, — производство 7,19 млн т в живом весе (плюс 1,7 млн т относительно 2021 года) и экспорт на уровне 550 тыс. т, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на годовом собрании объединения. В 2022—2024 годах отрасль уже прибавила 788 тыс. т, напомнил он, таким образом, осталось добавить еще 912 тыс. т, или около 1 млн т в сельхозорганизациях, учитывая ожидаемое сокращение производства в ЛПХ из-за эпизоотических проблем примерно на 100 тыс. т.



В течение 2025-2026 годов, по расчетам союза, прирост производства в сельхозпредприятиях составит 350 тыс. т за счет ранее сделанных инвестиций, дополнительные 650 тыс. т могут обеспечить только новые льготные инвестиционные кредиты, отметил Ковалев. Их выдача для отрасли возобновилась в этом году. По оценке союза, для такого расширения выпуска свинины нужно в сумме около 165 млрд руб. инвестиций, однако важно параллельно пропорционально наращивать производство комбикормов, ветеринарных препаратов, мощности для хранения продукции и т. д. , что также потребует вложений. Отдельный вопрос — кадровое обеспечение вновь создаваемых мощностей.



При этом, по оценке союза, рост стоимости кредитов и удорожание проектов делают их практически неокупаемыми за 8-10 лет, поэтому в текущих условиях инвестиции в развитие бизнеса могут делать только компании, не обремененные ранее взятыми кредитами. В период с 2023 по 2025 год производственная себестоимость свинины, оценочно, выросла минимум на 25-30% — с 75 руб./кг до 100 руб./кг, при этом среднегодовая цена продаж увеличилась меньше — со 108 руб./кг до 122 руб./кг без НДС, сравнил Ковалев. Без повышения среднегодовых оптовых цен хотя бы в пределах инфляции, существующие проекты, начатые в 2016—2024 годы, по которым компании продолжают выплаты по кредитам, находятся в зоне риска, а новые инвестпроекты становятся невозможны, подчеркнул глава НСС.



По оценке НСС, по итогам первого полугодия производство свинины снизится на 1,1%, до примерно 3 млн т в живом весе. В целом за год союз ожидает прироста выпуска в пределах 0,5-1%. Экспорт в первом полугодии может увеличиться на 53% и превысить 200 тыс. т (с учетом живых свиней, шпика и субпродуктов). Снижение производства и увеличение внешних продаж привели к уменьшению располагаемых ресурсов свинины почти на 100 тыс. т, что позволило предотвратить резкий обвал цен на нее в период низкого спроса в январе-апреле, отметил Ковалев.



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