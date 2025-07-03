Инвестиции «Эфко» в этом году превысят 40 млрд рублей

В прошлом году инвестиции ГК «Эфко» составили 30 млрд рублей — примерно поровну в инновации и классический пищевой бизнес «Эфко»

В прошлом году инвестиции ГК «Эфко» составили 30 млрд руб. — примерно поровну в инновации и классический пищевой бизнес. План на этот года — более 40 млрд руб., рассказал председатель совета директоров компании Валерий Кустов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Объем продаж у компании в прошлом году увеличился на 20%. «Я уверен, что в этом году будет значительно больше», — отметил Кустов.



По его словам, за прошедшие два года компания совместно с Минсельхозом реализовала проект создания агробиотехнопарка и создала несколько технологий в том числе в сегменте импортозамещения (кормовые ферменты). «А вот то, что по‑настоящему было интересно, — это решение проблемы борьбы с диабетом. Была предложена замена сахара сладкими белками. Это те продукты, которые дают ощущение сладости, но при этом не вызывают инсулинового отклика», — пояснил Кустов, подчеркнув, что «Эфко» получила сертификат на производство и продажу сладких белков в страны Персидского залива. «А это для нашей страны формирует экспортный потенциал. Если даже заместим 10% сахара нашими белками, то это уже миллиарды экспортной выручки», — оценил он.



Компания уже разработала рецептуры и технологии производства кондитерских изделий — конфет, пряников и др. — со сладким белком. Сейчас его выпускают пилотные линии в агротехнопарке, к концу года компания планирует запустить полноценное производство, вложив в завод 12 млрд руб., и уже сейчас формирует коммерческую программу продажи этого продукта.



В мае в ходе конференции Deep Food Tech 2025 исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов говорил, что продукты со сладким белком — браззеином — станут общедоступны в перспективе нескольких лет. Основной потенциал браззеина «Эфко» связывает с перспективой снижения заболеваемости сахарным диабетом и распространения сердечно-сосудистых заболеваний при сохранении привычного сладкого вкуса продуктов.



Следующим шагом компании станет производство биосинтезированных жиров, рассказал Мишустину Кустов. «Это еще не проект того уровня зрелости, как сладкий белок. Но в принципе импорт по маслу какао в планах 2026 года, мы считаем, можно закрыть. Потому что масло какао — это достаточно дорогой продукт. А биосинтезированное масло какао уже дешевле. То есть это получаются биотехнологии, которые реально экономически эффективны», — заключил он.



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