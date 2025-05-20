Продукты со сладким белком станут общедоступны в перспективе нескольких лет

Полностью исключить сахар из рациона удалось только 3% опрошенных «Эфко»

Продукты со сладким белком — браззеином — станут общедоступны в перспективе нескольких лет, сказал исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. Браззеин — новый пищевой ингредиент, сертифицированный компанией на территории ЕАЭС в 2024 году. Это полный аналог белков, обнаруженных в дикорастущих тропических фруктах, которые отличаются очень высоким коэффициентом сладости, воссозданный в лабораторных условиях с помощью ферментации. Основной потенциал браззеина «Эфко» связывает с перспективой снижения заболеваемости сахарным диабетом и распространения сердечно-сосудистых заболеваний при сохранении привычного сладкого вкуса продуктов.



Согласно социологическому исследованию компании «Эфко», приуроченному к международной конференции Deep Food Tech 2025, примерно каждый третий (31%) россиянин хотел бы отказаться от сахара. Еще 17% уже предпринимали такие попытки, но безуспешно. Полностью исключить сахар из рациона удалось только 3% опрошенных. Опрос проводился среди 1,2 тыс. респондентов от 18 до 65 лет во всех регионах России в мае 2025 года.



Желание есть и не полнеть остается одним из решающих в представлении покупателей. 35% опрошенных транслируют его как один из главных запросов к еде будущего. Также в числе ожиданий — чтобы то, что сегодня является вредным, осталось вкусным, но стало полезным (34%), и возможность насыщаться меньшим количеством пищи (27%). 16% респондентов хотели бы видеть в будущем суперфуды в формате таблеток. При этом, согласно результатам опроса, требования к современным продуктам остаются достаточно консервативными. В первую очередь респонденты смотрят на их стоимость (33%) и вкус (31%). Также в топ-3 важных критериев вошел понятный состав (25%). Затем идут польза для здоровья (24%), калорийность (16%) и бренд производителя (16%).



«Несколько лет назад на уровне акционеров нашей компании было принято решение инвестировать только в проекты, которые одновременно отвечают трем условиям: приносят пользу здоровью человека, имеют потенциал в решении глобальной проблемы города и “дружат” с экологией, — отметил Иванов. — Один из самых вдохновляющих нас проектов в биотехнологиях сейчас — масштабирование производства сладкого белка. Результаты опроса показали, что 39% респондентов хотели бы попробовать его. Пока это можно сделать в формате конфет и мороженого нашего производства, но мы рассчитываем, что продукты со сладким белком станут общедоступны в перспективе нескольких лет».



Между тем, как пишут «Известия», российские производители стали уменьшать количество сахара в газированных напитках. Так, в напитке Cool Cola от МПБК «Очаково», выпущенном в феврале, содержится 45 ккал на 100 мл, а у произведенной в апреле — уже 20 ккал. В квасе «Очаково» теперь 20 ккал вместо 35 ранее. В магазинах сейчас продается два вида апельсиновой газировки бренда «Добрый» — с 2,5% апельсинового сока и 19 ккал на 100 мл и 3% апельсинового сока и 32 ккал на 100 мл. У «Черноголовки» в напитке Cola пищевая ценность теперь составляет 19 ккал на 100 мл, хотя на маркетплейсах еще можно найти напитки с 40 ккал на 100 мл.

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