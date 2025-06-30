Холдинг «Коломенский» вкладывает в развитие бизнеса десятки миллиардов рублей

По итогам прошлого года «Коломенский» произвел 480 тысяч тонн продукции Холдинг «Коломенский»

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» (крупнейший в России производитель хлебобулочных изделий) вкладывает в развитие бизнеса десятки миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК владелец компании Алексей Тулупов. В частности, сейчас идет модернизация московского комбината «Звездный», который входит в холдинг, вложения составят 5,5 млрд руб. «В течение лета запустим там пять новых линий общей мощностью 150 т замороженных полуфабрикатов в сутки. Это линии по производству круассанов, донатсов, буреков и пиццы», — пояснил Тулупов.



Также компания уже инвестировала около 1 млрд руб. в модернизацию активов финской Fazer, которые приобрела в 2022 году. «На площадках в Петербурге стояло оборудование, которому более 20 лет. Понятно, что его функциональность ограничена, а технологии производства за эти годы шагнули далеко вперед. Нам надо было вкладывать в устаревшую инфраструктуру», — отметил бизнесмен. Также компания инвестирует в другие свои активы — «Дарницу», «Волжский пекарь», купленный год назад хлебокомбинат «Пролетарец» и др. «Сказать, что мы всего лишь что-то купили, чуть-чуть наладили, по-другому сбыт построили, — это не так, — подчеркнул Тулупов. — В целом инвестиционная программа у нас гигантская <…>».



По словам Тулупова, внутри компании есть понятная инвестиционная стратегия — развитие собственных производственных мощностей, при этом холдинг смотрит и на сделки M&A, в том числе в смежном бизнесе, например, производстве замороженной хлебобулочной продукции и готовой еды. Так, в конце мая «Коломенский» купил компанию по производству готовой еды «Продмастер». «Сейчас в рамках развития “Коломенского” мы достигли определенного предела, поэтому приняли решение осваивать новую нишу. Готовая еда для нас — понятная история: те же клиенты, сырье, логистика. То есть это ультрафреш-сегмент, в котором мы уже умеем работать», — прокомментировал владелец холдинга.



В сделках для «Коломенского» важен синергетический эффект. Например, макаронная фабрика с выручкой 300 млн руб. — «это совершенно не наш бизнес, особенно если она находится где-то далеко», говорит Тулупов. «Если предложат большую макаронную фабрику — посмотрим. Можно ли развиваться в этом направлении? Наверное, да», — рассуждает он, добавляя, что если холдингу предложат приобрести производственные площадки национализированной «Макфы», то он будет их оценивать. В то же время покупка хлебокомбинатов-монополистов, покрывающих 80% маленького местного рынка — не совсем рыночная история, добавляет предприниматель.



В 2020 году булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» вышел на первое место по выручке от продаж хлеба в России. Сейчас у холдинга 15 производственных площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тверской области, его доля на рынке хлебобулочных изделий России — около 15% в денежном выражении. По итогам прошлого года «Коломенский» произвел 480 тыс. т продукции, выручка составила 60 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млрд руб.



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