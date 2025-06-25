«Мираторг» сократит инвестиции до 10 млрд рублей

Компания не начинает новые проекты из-за высокой стоимости кредитов М. Стулов

В прошлом году инвестиции «Мираторга» составили около 20 млрд руб., в этом году они сократятся вдвое, хотя ранее агрохолдинг ежегодно вкладывал в развитие бизнеса 40-50 млрд руб., рассказал в интервью «Интерфаксу» президент компании Виктор Линник. «Мы подсчитали, что общий объем вложений на конец 2024 года составил 560 млрд руб. Основные, наиболее крупные, средства были вложены в 2000-х и 2010-х годах. Сейчас мы доинвестируем проекты, которые начаты два-три-пять лет назад», — уточнил он.



Сокращение инвестиций Линник объяснил условиями, в которых приходится работать: недоступность кредитов сильно ограничивает даже текущую деятельность и влияет на проекты развития. Высокая стоимость заемного финансирования делает проекты неокупаемыми или сроки окупаемости становятся слишком долгими. В частности, это касается проектов в мясном скотоводстве, которое стало нерентабельным. «При этом регуляторы пристально следят за ценами на говядину. А если нет рентабельности, нет инвестиций, то следствием этого становится сокращение поголовья. И темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота в стране растут», — подчеркнул глава агрохолдинга.



Выращивать крупный рогатый скот сейчас невыгодно, поэтому компания отказалась от планов нарастить стадо до 1 млн голов, напомнил Линник. «В существующих реалиях это нецелесообразно. Отрасль требует как структурной перестройки, так и понимания со стороны регуляторов ее особенностей и экономики проектов», — добавил он. За неполные два года по разным причинам стадо мясного КРС в «Мираторге» уменьшилось с 767 тыс. голов во втором квартале 2023-го до 545 тыс. голов в первом квартале этого года, уточнил Линник. В частности, компания была вынуждена закрыть пять ферм в Брянской области из-за близости военных действий. «В такой ситуации нам сложно строить какие-то новые инвестиционные планы. Соответственно, у нас новых проектов нет, мы инвестируем только в модернизацию, поддержание работы наших ферм и предприятий», — прокомментировал Линник.



По его словам, снижения ключевой ставки ЦБ с 21% до 20% недостаточно для активизации инвестиционной деятельности, ставка должна быть минимум в два раза меньше. Поэтому сейчас при принятии решений о новых проектах «Мираторг» очень взвешенно оценивает их рентабельность, а также сроки окупаемости с учетом ограниченности ресурсов для льготных кредитов в АПК и многочисленных инициатив по новым и растущим действующим неналоговым нагрузкам на бизнес. «Последние месяцы мы слышим массу “идей”, которые лишь приведут к росту себестоимости производства, — отметил Линник. — Здесь и новый запланированный скачок ставки утильсбора, и предложения Минприроды кратно увеличить базовые ставки экосбора, и бесконечная отчетность, и ответы на многочисленные запросы ведомств».



Тем не менее, в ходе Петербургского международного экономического форума «Мираторг» подписал инвестиционное соглашение с правительством Курской области, которое предполагает наращивание производственного потенциала предприятий АПК региона, в частности — реконструкцию завода по производству кормов для непродуктивных животных. Компания инвестирует в проект до 4 млрд руб. Суммарная мощность производства достигнет 117 тыс. т в год, проект будет реализован к июлю 2026 года, ранее сообщала пресс-служба агрохолдинга. «Значительные инвестиции в это направление были сделаны в прошлом году. Теперь мы дополним это производство новыми линиями и мощностями по хранению продукции, повысим его технологичность, автоматизацию, постараемся снизить себестоимость. Это позволит сделать наши корма более конкурентоспособными и для внутреннего, и для внешнего рынков», — пояснил Линник.



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