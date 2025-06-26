«Агрокомплекс» заключит более 770 целевых договоров с учебными заведениями

Компания выстраивает масштабную систему работы с молодежью А. Гордеев / Ведомости

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева сообщил, что завершил прием заявок на целевые договоры с вузами и ссузами. В этом году компания открыла в четыре раза больше мест по квотам для студентов, чем годом ранее. Компания продолжает использовать подход к подготовке кадров для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по принципу «от школы до работодателя».



«Мы организуем эффективное взаимодействие с учебными заведениями для профориентации учащихся и привлечения в отрасль студентов по актуальным для агрохолдинга профессиям с последующим гарантированным трудоустройством талантливых ребят у нас на предприятиях, — рассказала заместитель гендиректора «Агрокомплекса» по персоналу Марина Ирхина. — В этом году одобрена 771 заявка на целевые договоры, 513 из них будут заключены со средними учебными заведениями».



По ее словам, компания выстраивает масштабную систему работы с молодежью, в которой участвуют руководители высшего звена агрохолдинга, директора профильных предприятий, представители учебных заведений. «В первом полугодии 2025 года мы провели более 100 профориентационных встреч со школьниками и 90 выездов в средние учебные заведения для привлечения ребят на практику и к трудоустройству. Практические знания и навыки в «Агрокомплексе» в текущем году получили уже 703 человека», — добавила Ирхина. После трудоустройства в «Агрокомплекс» специалисты могут развиваться и повышать квалификацию. В этом году корпоративное обучение пройдут более 650 работников компании.



В новом учебном году количество целевых студентов в отраслевых вузах вырастет в полтора раза, говорила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе Петербургского международного экономического форума.



По оценкам Минсельхоза, в российском сельском хозяйстве работает 6 млн человек. «И ежегодно нам нужно 150 тыс. человек для того, чтобы обновлять кадры», — отмечала Фастова. По ее словам, сейчас не только государство понимает, что нужно заниматься кадровым вопросом более глубоко и активно, но и бизнес готов участвовать в решении проблемы с персоналом.



С этого года агроведомство начало программу «Целевой набор», по ней уже подписано соглашений более, чем на 7,7 тыс. целевых мест, рассказывала Фастова. «Бизнес дает заявки — какие нужны специалисты, подписывается контракт со студентами, которые получают стипендию от бизнеса, проходит практику в бизнесе и идут туда на работу, подписывают контракт», — поясняла она.



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