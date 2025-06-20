Минсельхозом совместно с агрохолдингами разработаны специальные программы в вузах А. Гордеев / Ведомости

В новом учебном году количество целевых студентов в отраслевых вузах вырастет в полтора раза, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на сессии «Новые решения в АПК — ключи к глобальной продовольственной безопасности», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. По оценкам Минсельхоза, в российском сельском хозяйстве работает 6 млн человек. «И ежегодно нам нужно 150 тыс. человек для того, чтобы обновлять кадры», — отметила Фастова. И сейчас уже не только государство понимает, что нужно заниматься кадровым вопросом более глубоко и активно, но и бизнес готов участвовать в решении проблемы с персоналом.



Минсельхоз комплексно подходит к задаче кадровой обеспеченности — сразу на трех уровнях: вузов, колледжей и школ. «У нас с этого года появился новый национальный проект — “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Там пять элементов, один из которых — кадры», — напомнила Фастова. Исторически у нас были подведомственные Минсельхозу вузы, которые занимались обучением специалистов для отрасли. «В настоящий момент у нас 44 таких учебных заведения. Ежегодно там учатся 250 тыс. студентов», — рассказала Фастова. С этого года в агроведомстве начали новую программу «Целевой набор», и по ней уже подписано соглашений более, чем на 7,7 тыс. целевых мест.



«Бизнес дает заявки — какие нужны специалисты, подписывается контракт со студентами, которые получают стипендию от бизнеса, проходит практику в бизнесе и идут туда на работу, подписывают контракт», — рассказала Фастова. На следующий учебный год количество целевых студентов будет увеличено в полтора раза, так как этот механизм работает. Государство со своей стороны дает субсидию бизнесу для того, чтобы компании платили повышенную стипендию ученикам, которые в дальнейшем станут их работниками.



Кроме того, Минсельхозом совместно с агрохолдингами разработаны специальные программы в вузах, сейчас их 85. Эти программы, отметила Фастова, специально предусмотрены для того, чтобы процессы обучения были приближены к реалиям отрасли, с учетом применяемых в ней инновационных технологий. «Плюс, представители бизнеса читают лекции, приходят в вузы, студенты выезжают на предприятия, проходят практику, и в процессе тоже проходит обучение», — отметила замминистра.



Совместно с компанией «ФосАгро», Минсельхозом созданы агролектории, где можно послушать более 420 программ уникальных лекций широкого спектра. «Любой студент может бесплатно зайти и посмотреть лекцию по любой тематике — не только по агрохимии и агрономии, но и про инновации, экономику, цифровизацию — все, что сегодня происходит в АПК», — уточнила Фастова.



Что касается колледжей, то агроведомством принято решение выделять субсидии на оборудование аудиторий этих учебных заведений, чтобы увеличилось количество студентов. Если говорить о работе со школами, то в России появились агроклассы, на зарплату преподавателей которых выделяется дополнительная субсидия. В следующем году, согласно планам Минсельхоза, таких агроклассов будет более 500, а к 2030-му — 18 тыс., в них будет учиться 300 тыс. человек. «У этих учащихся будет специальная возможность поступать в наши агровузы. Они со школы будут изучать сельское хозяйство и понимать его», — отметила Фастова.



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