Проблема кадров в АПК становится ключевой

Для решения кадрового вопроса в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» разработан отдельный федеральный проект Д. Гришкин

России к 2030 году предстоит решить масштабную задачу увеличения производства и экспорта сельхозпродукции. Это возможно сделать на основе цифровых технологий, искусственного интеллекта, автоматизации, роботизации производства. Для организации и работы всех упомянутых процессов потребуются подготовленные кадры, которые смогут освоить современные технологии, рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме. Сейчас проблема высококвалифицированных кадров приобретает ключевой характер. На конец 2023 года, по данным Минсельхоза, дефицит работников в АПК превышал 200 тыс. чел, а в отдельных отраслях показатель доходил до 30-50% от потребности.



Патрушев отметил, что дефицит кадров потенциально может нарушить нормальную работу сельскохозяйственной отрасли. Для решения кадрового вопроса в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» разработан отдельный федеральный проект, который призван закрыть дефицит специалистов и подготовить нужные кадры.



В рамках федерального проекта подготовка будущих работников сельхозорганизаций начинается со школы. Вице-премьер рассказал, что в ближайшее время в стране должно быть организовано около 18 тыс. агроклассов. Все они находятся на сопровождении у высших учебных заведений в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. «По сути дела, будем со школы прививать ребятам любовь к профессии, которой они потом могли бы заниматься всю жизнь, добиваясь поставленных целей как для себя лично, так и толкая вперед страну в части развития сельского хозяйства», — добавил Патрушев.



Крайне нужны для сельхозпредприятий профессионалы, которых готовят в средних профессиональных учебных заведениях. «Тоже будем заниматься этим направлением. Минсельхоз уже имеет такое поручение», — отметил Патрушев. Кроме того, очень важно готовить новых специалистов. «У нас появляются новые специальности, такие как селекционер, генетик. Раньше их вообще не было. И всем этим мы активно будем заниматься», — пообещал вице-премьер.



В Минсельхозе считают важным, чтобы и школьники, и студенты профессиональных и высших учебных заведений, имели возможность проходить практику на агропредприятиях, и эта работа сейчас выстроена, добавил Патрушев. «Мы видим, что есть проблемы с кадрами, но совершенно четко понимаем, как их решить», — заключил он.



Согласно ежегодному докладу правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2024 году, дефицит кадров на предприятиях АПК ежегодно превышает 143 тыс. человек. Вместе с тем, в прошлом году аграрное образование выбрали почти 80 тыс. студентов очной формы обучения. Отмечается интерес к аграрному образованию у молодежи: в ходе приемной кампании 2024/2025 учебного года количество поданных заявлений на обучение в аграрные вузы Минсельхоза было на 10,6% больше, чем в 2023-м. В аграрных образовательных учреждениях Минобрнауки в прошлом году завершили обучение свыше 5,7 тыс. человек, что составляет 66,6% от общего числа специалистов, подготовленных для сельского хозяйства, рыбного хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности. Свыше 4 тыс. студентов аграрных вузов Минсельхоза в 2024 году заключили договоры о целевом обучении, следует из доклада.



Для повышения интереса со стороны выпускников школ к профессиям аграрного сектора в вузах проходит ребрендинг направлений подготовки, актуализированы образовательные программы с акцентом на наиболее актуальные и востребованные направления подготовки, такие как агробиотехнологии, генетические технологии, фитосанитарный контроль, роботизация и цифровые технологии, беспилотники для АПК, говорится в докладе. Также одним из важных звеньев подготовки кадров в АПК в докладе названы агротехнологические классы. К началу этого года в аграрных образовательных учреждениях Минобрнауки работало 468 агроклассов.



Между тем, «Мираторг» сообщил, что в рамках программы взаимодействия с профильными образовательными учреждениями для подготовки молодых высококвалифицированных кадров открыл брендированную учебную аудиторию в Брянском государственном аграрном университете. Еще в 2008 году между компанией и Брянской государственной сельскохозяйственной академией (предшественницей БГАУ) было подписано соглашение о сотрудничестве в научно-производственной сфере и производственном обучении студентов. В компании работает более тысячи выпускников университета, в том числе 73 молодых специалиста было трудоустроено в 2024 году. Компания реализует масштабную программу практической подготовки студентов вуза: целевое обучение, практики и стажировки, дни открытых дверей, экскурсии, встречи с работниками предприятий и другие партнерские мероприятия. В прошлом году при поддержке БГАУ в регионе были открыты четыре профильных агрокласса для ранней профориентации школьников. Новая брендированная учебная аудитория «Мираторга» специализирована на мясном скотоводстве — регион является сердцем мясного проекта агрохолдинга, именно здесь с нуля создавалась подотрасль мясного скотоводства.



Ранее на этой неделе агрохолдинг «Степь» сообщил, что стал партнером нового образовательно-производственного кластер для подготовки рабочих кадров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Краснодарском крае. Кластер «АгроГрад» начнет работу в следующем году, в него войдут 11 профессиональных образовательных учреждений Кубани. Компания поддержала реализацию федеральной программы в регионе совместно с другими ведущими сельскохозяйственными компаниями. Студенты смогут получить не только теоретические знания, но и практические навыки, которые особенно ценятся работодателями и необходимы для успешной работы в современных агропромышленных предприятиях.



На базе нового образовательного кластера будут готовить специалистов по ремонту автомобилей и сельхозтехники, мастеров сельскохозяйственного производства и сварщиков. Прямое взаимодействие с будущим работодателем позволит студентам получить востребованную профессию, даст возможность участвовать в реальных проектах и строить четкие перспективы по будущему трудоустройству, говорится в сообщении «Степи». «Мы видим, как современные технологии трансформируют аграрный сектор, и понимаем: без свежих идей и инновационных подходов нам не обойтись. Наша компания готова вкладывать ресурсы в развитие молодых кадров — от стажировок и обучения до создания комфортных условий работы», — отметил гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко.



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