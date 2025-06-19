На ПМЭФ обсудили новые решения в АПК

Инновации в агропромышленном комплексе становятся решающим фактором для устойчивого производства photo.roscongress.org

На фоне роста населения планеты, истощения природных ресурсов и климатических изменений инновации в агропромышленном комплексе становятся решающим фактором для устойчивого производства — традиционные методы сельского хозяйства уже не могут гарантировать достаточные объемы продовольствия. Тему прорывных технологий, которые меняют отрасль уже сегодня и будут ее менять в ближайшие 10-15 лет, обсудили участники сессии «Новые решения в АПК — ключи к глобальной продовольственной безопасности», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.



Первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников обратил внимание, что АПК обеспечивает занятость порядка 2,2 млн человек, или 5% от занятости в экономике, а валовая добавленная стоимость в экономике от этой отрасли составляет 5,6%, причем она продолжает расти. С точки зрения эффективности на одного занятого в отрасли, это порядка 2,5 млн руб. Это приоритетная отрасль для государства, том числе с точки зрения бюджетного финансирования. «Мы системно оказываем большую поддержку отрасли, и эта поддержка осуществляется темпами, опережающими инфляцию», — подчеркнул Колесников. в период с 2018-го по 2025 годы на нее было выделено 2,7 трлн руб. государственных ресурсов через все меры поддержки и получены хорошие результаты: мы полностью обеспечиваем себя растительным маслом, зерном, рыбой, сахаром, мясом, близки к самообеспеченности по картофелю, плодоовощной продукции, молоку, перечислил чиновник.



По информации ВТБ, по итогам 2024 года общий долг предприятий АПК перед банками составлял 5,3 трлн руб., за последние три года он вырос на 25%. «Эта динамика обеспечена в том числе мерами поддержки со стороны правительства и государства. Уже достаточно давно и эффективно государство поддерживает развитие сельского хозяйства», — подчеркнул член правления ВТБ Виталий Сергейчук. инвестиции в АПК за прошлый год составили 1,1 трлн руб., соотношение государственных и частных вложений — примерно 1:1, несмотря на непростые условия: высокую, а для многих инвесторов и заградительную ставку рыночного финансирования, ограничение доступности передовых технологий, необходимость перенастройки логистических цепочек, ограничение доступа к международным рынкам продаж. кроме того, в этом году уже наблюдаются первые сделки по привлечению в нашу страну капитала со стороны восточных и китайских инвесторов, и это позитивная тенденция, оценил Сергейчук.



В то же время, отрасли есть, куда стремиться. Мировое население растет очень высокими темпами, в первую очередь, в странах глобального Юга, при этом проблема голода и продовольственной безопасности не решена, обратила внимание директор Института Африки Российской академии наук Ирина Абрамова. «В 2015 году голодающих в мире было 538 млн, а в 2023-м их стало 733 млн человек. То есть, количество увеличилось. И это нам говорит о том, что традиционные методы ведения сельского хозяйства, видимо, не позволят нам решить проблему продовольственной безопасности. Надо внедрять новые решения, новые технологии», — подчеркнула она. Специалисты ВТБ уже отмечают расширение инвестиционных возможностей по привлечению финансирования в передовые решения для развития АПК и расширение присутствия наших товаров на рынках дружественных стран. У участников рынка есть интерес к инвестициям в генетические, эмбриональные программы, направленные на повышение продуктивности молочного стада. «Особое внимание стоит уделять финансированию точного земледелия и цифровым решениям по обработке полей. Актуальным остается вопрос импортозамещения практически всего — от вакцин до техники», — сказал Сергейчук.



Колесников в качестве одной из задач отрасли выделил обеспечение е кадрами. «По разным оценкам, дефицит кадров в отрасли сейчас варьируется от 143 тыс. до 200 тыс. человек», — отметил он. Нехватка квалифицированной рабочей силы является одним из факторов роста цен: срываются сезонные работы, снижается производительность труда, и как следствие — ассортимент на полках. «Мы понимаем, что необходимо улучшать и обеспечивать рост производительности труда», — добавил он. Чиновник напомнил, что 548 предприятий участвовало в федеральном проекте повышения производительности труда, и сейчас Минэкономразвития совместно с Минсельхозом разрабатывает отраслевые программы, которые, в том числе, предполагают внедрение технологических инноваций. «Это и искусственный интеллект во всех его проявлениях — в воздухе, на земле, и беспилотные комбайны, и умные дроны, которые анализируют почву», — рассказал Колесников. Предполагается, что до конца года эти программы будут полностью структурированы.



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