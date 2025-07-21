разделы

реклама

журналы

«Агроинвестор: PRO растениеводство»
«Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт свинины впервые превысил вывоз мяса птицы

В стоимостном выражении за четыре месяца он составил более $298 млн

| Агроинвестор |

По итогам года экспорт продукции свиноводства может превысить 400 тысяч тонн стоимостью около $1 млрд
По итогам года экспорт продукции свиноводства может превысить 400 тысяч тонн стоимостью около $1 млрд

За январь-апрель экспорт свинины в стоимостном выражении превысил $298 млн, тогда как поставки мяса птицы были на уровне $295 млн, сравнил федеральный центр «Агроэкспорт». Экспорт свинины впервые превысил вывоз мяса птицы. За аналогичный период прошлого года поставки за рубеж птицы были значительно выше — на $225 млн против отгрузок свинины на $151 млн.

Основными покупателями российской свинины за первые четыре месяца этого года стали Беларусь (более $100 млн), Вьетнам (свыше $88 млн) и Китай (более $50 млн). Крупнейшими покупателями мяса птицы были Китай (около $127 млн), Саудовская Аравия (более $71 млн) и Казахстан (свыше $26 млн). Рост экспорта свинины связан с расширением поставок на ключевые рынки, особенно в Китай, продажи туда увеличились с более чем $7,5 млн в январе-апреле прошлого года. При этом спрос на российскую птицу сохраняется на высоком уровне, отмечает «Агроэкспорт».

По оценке (), по итогам первого полугодия экспорт продукции свиноводства (с учетом шпика, субпродуктов и живых свиней) составил более 200 тыс. т — на 53% больше, чем за тот же период годом ранее. Стоимостной объем поставок оценивается примерно в $500 млн. Экспорт птицы за тот же период союз оценивает почти в 223 тыс. т в натуральном выражении (плюс 19%). Суммарный экспорт всех видов мяса прибавил более чем 30%, приблизившись к 450 тыс. т общей стоимостью около $1 млрд.

В случае продолжения положительных тенденций первых шести месяцев, по итогам года экспорт продукции свиноводства, по прогнозу , может вырасти на 25% и превысить 400 тыс. т стоимостью около $1 млрд. Это около 8% от объема российского производства при потенциально оптимальной оценочной доле вывоза в 10%. Более высокий процент продаж за рубеж может создать дополнительные риски в случае различных потенциальных проблем на внешних рынках, отмечает .

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025
Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль

«Агротехника и технологии»

Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль
«Агроинвестор» №07, июль 2025

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2025
Стимулы вместо принуждения. Чем биржевая торговля сельхозпродукцией может быть интересна бизнесу

«Агроинвестор»

Стимулы вместо принуждения. Чем биржевая торговля сельхозпродукцией может быть интересна бизнесу
Кадровый агропотенциал. Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала

«Агроинвестор»

Кадровый агропотенциал. Роль государства и бизнеса в решении проблемы дефицита персонала