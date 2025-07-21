По итогам года экспорт продукции свиноводства может превысить 400 тысяч тонн стоимостью около $1 млрд Ю. Эйвазова / Ведомости

За январь-апрель экспорт свинины в стоимостном выражении превысил $298 млн, тогда как поставки мяса птицы были на уровне $295 млн, сравнил федеральный центр «Агроэкспорт». Экспорт свинины впервые превысил вывоз мяса птицы. За аналогичный период прошлого года поставки за рубеж птицы были значительно выше — на $225 млн против отгрузок свинины на $151 млн.



Основными покупателями российской свинины за первые четыре месяца этого года стали Беларусь (более $100 млн), Вьетнам (свыше $88 млн) и Китай (более $50 млн). Крупнейшими покупателями мяса птицы были Китай (около $127 млн), Саудовская Аравия (более $71 млн) и Казахстан (свыше $26 млн). Рост экспорта свинины связан с расширением поставок на ключевые рынки, особенно в Китай, продажи туда увеличились с более чем $7,5 млн в январе-апреле прошлого года. При этом спрос на российскую птицу сохраняется на высоком уровне, отмечает «Агроэкспорт».



По оценке Национального союза свиноводов (НСС), по итогам первого полугодия экспорт продукции свиноводства (с учетом шпика, субпродуктов и живых свиней) составил более 200 тыс. т — на 53% больше, чем за тот же период годом ранее. Стоимостной объем поставок оценивается примерно в $500 млн. Экспорт птицы за тот же период союз оценивает почти в 223 тыс. т в натуральном выражении (плюс 19%). Суммарный экспорт всех видов мяса прибавил более чем 30%, приблизившись к 450 тыс. т общей стоимостью около $1 млрд.



В случае продолжения положительных тенденций первых шести месяцев, по итогам года экспорт продукции свиноводства, по прогнозу НСС, может вырасти на 25% и превысить 400 тыс. т стоимостью около $1 млрд. Это около 8% от объема российского производства при потенциально оптимальной оценочной доле вывоза в 10%. Более высокий процент продаж за рубеж может создать дополнительные риски в случае различных потенциальных проблем на внешних рынках, отмечает НСС.



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