Экспорт продукции АПК с добавленной стоимостью растет

Отгрузки мяса и субпродуктов выросли на 44% в стоимостном выражении и уже превысили $1 млрд Pixabay

В этом году происходит трансформация структуры аграрного экспорта: опережающими темпами растут поставки продукции с добавленной стоимостью. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Так, по его словам, вывоз готовой мясной продукции увеличился на 15% в стоимостном выражении, макарон — на 23%, мороженого — на 40%, пива — на 19%, безалкогольных напитков — на 3%, кофе — на 71%. Экспорт кондитерских изделий вырос на 6%, виноградных вин — на 21%, крепкого алкоголя — на 37%, рыбного филе — на 15%, привел данные он.



Также существенно увеличиваются поставки на внешние рынки продукции животноводства. Например, отгрузки мяса и субпродуктов выросли на 44% в стоимостном выражении и уже превысили $1 млрд, причем участники рынка наращивают поставки по всем категориям мясной продукции, отметил Ильюшин. В том числе вывоз мяса птицы вырос на 30%, свинины — на 76%, говядины и субпродуктов КРС — на 12% в стоимостном выражении.



По молочке такой относительно скромный рост связан тем, что главная задача наших предприятий — покрыть спрос внутреннего рынка.



Как ранее писал «Агроинвестор», по данным информационной системы Россельхознадзора «ВетИС», по итогам первого полугодия российские производители увеличили экспорт мясной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 351,5 тыс. т до 440,4 тыс. т в натуральном выражении. В том числе, по данным ведомства, вывоз мяса и субпродуктов птицы в первом полугодии вырос со 168,5 тыс. т до 187,6 тыс. т, свинины — с 87,4 тыс. т до 137,8 тыс. т. Объем вывоза говядины прибавил 5%, составив 18,8 тыс. т.



Также на 13% увеличились поставки за рубеж молочной продукции, в том числе молочной сыворотки — более чем в два раза, сыров и творога — на 20%, йогуртов и кефира — на 21%, перечислил Ильюшин. Такой относительно скромный рост вывоза молочной продукции связан с тем, что главная задача наших предприятий — обеспечить спрос внутреннего рынка, пояснил он. «Мы видим значительный потенциал в дальнейшем росте готовых продуктов питания, мясной и молочной продукции. На них приходится более 40% мирового импорта продукции АПК», — отметил он. Однако экспорт готовой продукции сопряжен со значительными сложностями, связанными с необходимостью сертификации продукции, ее позиционирования и продвижения, обратил внимание глава «Агроэкспорта». Кроме того, мясная и молочная продукция, а также рыба требуют соблюдения холодовой цепи в процессе доставки.



По данным ФТС, Россия в январе-мае этого года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $15,3 млрд, что на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($17,7 млрд). Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее поручил Минсельхозу своевременно принимать меры для обеспечения положительной динамики поставок продукции АПК на внешние рынки. «Руководители отраслевых ассоциаций и союзов проведут необходимую работу с каждой компанией-экспортером и возьмут на особый контроль достижение плановых показателей экспорта в текущем году», — сообщалось на сайте правительства.



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